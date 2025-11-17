Percheziţii în Giurgiu într-un dosar de proxenetism, camătă și violențe

Poliția din Giurgiu a făcut luni cinci percheziţii la locuinţele mai multor persoane cercetate pentru proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc şi lovire sau alte violenţe, transmite Agerpres.

„La data de 17 noiembrie, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Giurgiu şi unul în judeţul Călăraşi, la locuinţele mai multor persoane fizice, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc şi lovirea sau alte violenţe’, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul mai multor structuri operative ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, precum şi de cel al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Călăraşi şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.