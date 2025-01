Manchester City ajunge la o înțelegere cu Superdry într-un caz de încălcare a drepturilor de marcă

Manchester City a ajuns la o înțelegere cu retailerul de modă Superdry în legătură cu acuzațiile conform cărora un acord de sponsorizare încheiat de clubul de fotbal cu marca de bere Super Dry a producătorului japonez Asahi ar fi încălcat drepturile de marcă ale retailerului, relatează Financial Times.

Un proces care urma să aibă loc la Înalta Curte din Londra, marți, a fost anulat după ce părțile implicate au convenit să renunțe la acțiunea legală, conform declarațiilor Superdry și Asahi. Termenii înțelegerii nu au fost dezvăluiți.

Superdry a intentat proces în urmă cu mai bine de un an, solicitând ca Manchester City, campioana en-titre a Angliei și unul dintre cele mai bogate cluburi de fotbal din lume, să înceteze afișarea mărcii de bere pe echipamentele sale sportive.

Avocații retailerului au susținut că utilizarea logo-ului era „de natură să inducă în eroare” publicul, făcându-l să creadă că echipamentul de antrenament era conceput sau vândut de Superdry.

În 2023, Manchester City a anunțat că berea fără alcool Super Dry 0.0% a devenit partenerul oficial pentru echipamentele de antrenament, iar logo-ul mărcii a apărut pe partea frontală a echipamentului echipelor masculine și feminine.

Asahi sponsorizează, de asemenea, „Tunnel Club”, un salon de ospitalitate premium cu bilete la meciuri importante care costă peste 2.000 de lire sterline de persoană.

Deși echipamentul de antrenament din acest sezon continuă să afișeze logo-ul Asahi 0.0%, cuvintele „Super Dry” au fost eliminate.

Acest caz a transformat tricourile de antrenament ale echipei într-un nou teren de dispută într-un conflict de marcă ce durează de peste 20 de ani între lanțul de modă britanic și cel mai vândut brand de bere din Japonia. În 2003, Asahi a încercat fără succes să blocheze înregistrarea mărcii comerciale Superdry.

În proces, Superdry a susținut că utilizarea mărcii Super Dry de către Manchester City „profită în mod nedrept sau aduce prejudicii caracterului distinctiv sau reputației” mărcii sale comerciale.

Marți, Superdry a declarat că „părțile au ajuns la o înțelegere reciprocă pentru a rezolva disputa”, dar că termenii acordului sunt „confidențiali”.

Asahi a confirmat, de asemenea, încheierea unui acord în această săptămână. Manchester City a refuzat să comenteze.

În apărarea sa, compania City Football Group, proprietarul clubului englez, a susținut că nu a încălcat drepturile de marcă ale Superdry și nici nu a amenințat să o facă.

Avocații săi au argumentat că un consumator obișnuit ar recunoaște că logo-ul promovează berea fără alcool, și nu brandul de modă.

„Se neagă faptul că diferențele dintre logo-ul Asahi și SUPERDRY vor trece neobservate de către consumatorul mediu”, au adăugat aceștia.

City Football Group a declarat, în momentul anunțării acordului, că brandul se aliniază „valorilor noastre” și „ne permite să explorăm extinderea în piețe-cheie”.

După încheierea sezonului Premier League din 2023, echipa a efectuat un turneu în Japonia și Coreea de Sud, jucând două meciuri la Tokyo și unul la Yokohama.

