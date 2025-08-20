G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Percheziții la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi…

cristian radu, primar mangalia, primaria mangalia, cristian radu pnl
sursa foto: Facebook/ Cristian Radu

Percheziții la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă

Anchete20 Aug 0 comentarii

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă, transmite Info Sud-Est.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate.

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

cristian radu, primar mangalia, primaria mangalia, cristian radu pnl
sursa foto: Facebook/ Cristian Radu

Sechestru de zeci de milioane de lei pe numele primarului PNL din Mangalia și al mai multor funcționari, după ce ar fi dat cu ”dedicație” 95 contracte de asistență juridică/ DNA Constanța îl acuză pe Cristian Radu de abuz în serviciu

Anchete6 Ian 2023
8 comentarii
Sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgență

Generalul Cristian Radu, numărul doi din IGSU, inculpat pentru că și-a pus șoferul să-și asume un accident în locul său, a fost trecut în rezervă

Anchete28 Noi 2022
28 comentarii
Sursa foto: Facebook/ Departamentul pentru Situații de Urgență

Libertatea: Parchetul confirmă că l-a inculpat pe generalul Cristian Radu pentru că și-a pus șoferul să-și asume un accident în locul său/ IGSU spune că se va pensiona la 49 de ani

Anchete18 Noi 2022
8 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.