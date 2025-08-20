Percheziții la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă

Percheziții ale procurorilor DNA au loc miercuri dimineață la primarul Mangaliei: Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă, transmite Info Sud-Est.

Percheziții au loc atât acasă la edil, cât și la Primăria Mangalia, conform surselor citate.

știre în curs de actualizare