„Nu știam că femeia din Gaza suferea de leucemie”, afirmă BBC după ce pretinsese că a murit de malnutriție

BBC a recunoscut luni, după apariția unor acuzații publice, că o femeie din Gaza despre care pretinsese că ar fi murit de foame avea leucemie – și și-a amendat articolul în consecință, potrivit Rador Radio România.

Presa internațională a scris pe larg în acest weekend despre cazul lui Marah Salah Mahmoud Zohry (numită alternativ și Marah Abu Zuhri), o femeie de 20 de ani care ar fi murit de malnutriție într-un spital italian, unde fusese transferată din Gaza [de către guvernul israelian – n.trad.].

BBC a postat pe X că Zohry „a murit de malnutriție” și a repetat această informație și în titlul articolului său de pe site.

Numai că duminică organismul israelian Coordonarea Activităților Guvernamentale în Teritorii (COGAT) a anunțat că Zohry suferea de o formă agresivă de leucemie, probându-și afirmația cu fișa medicală a lui Zohry de la clinica oncologică a Spitalului Nasser din Gaza.

Conform documentului medical, analizele de sânge ale lui Zohry arată că ea suferea de „leucemie acută promielocitară (APL)”. Un pacient care suferă de APL și nu e tratat are o speranță medie de viață de sub o lună.

În urma dezvăluirii Mike Huckabee, ambasadorul în Israel al președintelui american Donald Trump, a condamnat BBC, cerându-i să „dezmintă știrea și să-și ceară scuze”.

Într-un comunicat publicat luni un purtător de cuvânt al BBC a recunoscut că trustul „nu cunoștea inițial faptul că Marah Abu Zuhri era tratată pentru leucemie”.

„Conform practicii editoriale uzuale, am adăugat acest lucru relatării […] după ce autoritățile israeliene au adus informația în domeniul public. Ne-am amendat titlul și postarea de pe X inițiale și am adăugat o notă explicativă.”

Clarificarea adăugată articolului e următoarea: „Titlul acestui articol afirma inițial că Marah Abu Zuhri a murit de malnutriție, cu introducerea afirmând că ea a suferit un stop cardiac și a murit vineri. Titlul a fost modificat pentru a se elimina referirea la malnutriție în calitatea de cauză a morții, în contextul în care spitalul a descris un «tabloul clinic foarte complex»”.

Fostul procuror general [al Regatului Unit – n.trad.] Sir Michael Ellis a declarat pentru The Daily Telegraph: „Relatările anti-Israel ale BBC sunt un motiv de rușine pe plan internațional”.

Lord Austin, reprezentantul comercial în Israel al Marii Britanii, a declarat pentru The Daily Telegraph că directorul general al BBC Tim Davie ar trebui să-și dea demisia dacă „nu e capabil să-și pună ordine în propria casă”.

„Din nou și din nou BBC este prins diseminând dezinformări și retorică anti-israeliană neprobată. Odinioară cel mai măreț trust de presă al lumii, în prezent recunoscut pentru necinste și părtinire, nici nu-i de mirare că BBC a devenit obiectul ridiculizării internaționale”, a precizat Lord Austin.

Dezinformări precedente despre decese prin înfometare în Gaza

O situație similară a survenit luna trecută, când The New York Times a fost forțat să-și amendeze un articol care prezenta un copil și pretindea că ar fi muribund din cauza înfometării, când el suferea în fapt de o boală mai veche care îi alterase înfățișarea fizică.

NYT recunoștea că: „Între timp am aflat noi informații, inclusiv de la spitalul care l-a tratat [pe Mohammed Zakaria al-Mutawaq – n.a.] și din documentele lui medicale, și ne-am adus articolul la zi pentru a adăuga context cu privire la problemele lui de sănătate preexistente”.

Și BBC a publicat aceeași relatare, prezentându-l pe copil drept un „bebeluș înfometat”, omițând să specifice că un document medical eliberat în mai 2025 de organizația Basma Association for Relief din Gaza atesta că acest copil suferea de paralizie cerebrală și hipoxemie.

Sursa: THE JERUSALEM POST / Rador Radio România / Traducerea: Andrei Suba