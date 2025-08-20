Rusia caută noi tipuri de influență în Africa la doi ani după moartea șefului Wagner, Evgheni Prigojin / Cum arată noile rețele de dezinformare și propagandă

Revenirea influenței rusești în Africa? O anchetă a RFI și a colectivului All Eyes on Wagner, publicată marți, 18 august, evidențiază că Moscova optează pentru noi metode de influență pe continent, la doi ani după moartea lui Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner – compania paramilitară privată rusă fondată în 2014. În Luanda, capitala angoleză, doi cetățeni ruși au fost arestați pe 7 august, în urma unor proteste violente declanșate de o creștere bruscă a prețurilor la combustibili la sfârșitul lunii iulie, care a provocat cel puțin treizeci de morți, inclusiv un ofițer de poliție, potrivit autorităților angoleze, potrivit Rador Radio România.

Asociere la infracțiuni, falsificare de documente, terorism, finanțare a terorismului: rușii Igor Racthin și Lev Lakshtanov au format o rețea de dezinformare și propagandă care servește la încurajarea și finanțarea protestelor. De asemenea, aceștia erau legați de organizații criminale internaționale care desfășurau campanii de dezinformare în Africa. „Acest caz scoate la iveală noile metode de influență rusă pe continentul african. Una dintre cele două persoane arestate la Luanda se numește Lev Lakshtanov și pare să fie omul care conduce operațiunea”, explică jurnalista RFI Carol Valade.

Jurnaliști falși

Lev Lakshtanov, în vârstă de 64 de ani, este fondatorul ONG-ului Farol, susținut de Rossotrudnichestvo, o agenție publică atașată Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei și creată de Dmitri Medvedev, fost președinte rus din 2008 până în 2012 și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate. Acest ONG, dedicat cooperării culturale, supraveghează rețeaua Ruski Dom („Casa Rusă”, institutele culturale ruse din străinătate, n. red.), un instrument al puterii soft rusești. Acesta plănuia să deschidă o filială în Luanda în 2025. După ce a locuit în Brazilia și apoi în Emiratele Arabe Unite, Lev Lakshtanov a ajuns în Angola cu viză turistică.

S-a stabilit în cartierul Gamek, la periferia nordică a Luandei, împreună cu colegul său Igor Racthin. Amândoi s-au prezentat ca jurnaliști și au luat legătura cu Oliveira Francisco, poreclit „Buka Tanda”, vorbitor de limba rusă și lider al mișcării de tineret a Unita, principalul partid de opoziție angolez. Sub pretextul realizării unui documentar și al deschiderii unui centru cultural, au căutat să construiască relații cu personalități locale. Conform unei anchete comune realizate de RFI și colectivul All Eyes on Wagner, Buka Tanda i-a pus în legătură cu vărul său, jurnalist sportiv la televiziunea publică angoleză. Cei doi au dezvoltat apoi discret o rețea menită să mențină influența rusă în Angola. Se pare că au realizat interviuri plătite cu personalități politice și au realizat un sondaj de opinie despre percepția Rusiei în această țară.

Mai discret, dar mai activ

Pentru RFI, această operațiune amintește de un alt caz dezvăluit acum un an în Ciad. La N’Djamena, trei cetățeni ruși și un belarus au fost arestați de serviciile de informații ciadiene în marja lansării unui centru cultural rusesc. Printre aceștia se număra Maksim Shugalei, o figură cheie în operațiunile de influență rusă în Africa, care fusese deja reținut în Siria de un an și jumătate pentru tentativă de interferență electorală. Asociat apropiat al lui Evgheni Prigojin, acesta acționase alături de Samir Seifan, cunoscut și pentru activitățile sale pe continent. Ambii s-au prezentat ca investitori: închiriind clădiri, angajându-se în discuții cu lideri politici și realizând analize economice care au servit la stabilirea unei rețele ciadiene vorbitoare de limbă rusă.

În același timp, alți doi membri ai grupării au susținut că sunt jurnaliști. Aceștia au promis finanțare și instruire reporterilor locali, dar au cerut în schimb publicarea unor articole favorabile Rusiei. „Noile strategii de influență rusă în Africa sunt acum mai discrete, dar mai active ca niciodată și se extind și devin mai profesioniste”, a declarat pentru RFI Lou Osborn de la colectivul All Eyes on Wagner.

Influența Moscovei se bazează astăzi pe „Inițiativa Africană”, entitatea care reunește structurile fostului grup Wagner, acum reorganizat în cadrul structurii paramilitare Africa Corps. Prin intermediul unei rețele de experți legați de Wagner și de serviciile de informații rusești, Kremlinul încearcă să-și impună influența, supranumită „Politologia Africii” de către statele occidentale și poliția angoleză, dezvăluie ancheta RFI. Atenția se îndreaptă acum către următoarele potențiale ținte ale acestei strategii de influență post-Wagner.

Sursa: LIBERATION / Rador Radio România / Traducerea: Ruxandra Lambru