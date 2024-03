Maia Sandu arată că Republica Moldova e un model de curaj şi leadership al femeilor: E suficient să vedeţi componenţa delegaţiilor noastre. Avem cele mai multe femei la mesele de negocieri şi discuţii la nivel de stat

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, declară că ţara sa reprezintă „un model de curaj şi leadership al femeilor” şi a apreciat că este necesar ca tot mai multe femei să aibă curajul de a intra în politică, relatează Agerpres.

Prezentă la gala „Women in Economy”, eveniment organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Maia Sandu a remarcat curajul antreprenoarelor de a se lansa în afaceri şi de „rămâne fidele propriilor năzuinţe”, de a transforma obstacolele în lecţii de viaţă.

„Pe ambele maluri ale Prutului avem nevoie de cât mai multe asemenea exemple de rezistenţă, de femei care să îşi asume rolul de lider, în toate domeniile de activitate, fie în societatea civilă, mediul academic şi, mai ales, în politică. Nu îmi stă în fire să vorbesc despre mine sau despre parcursul meu, însă experienţa mea politică mi-a arătat câtă putere şi dăruire au femeile şi cred cu tărie că este necesar ca tot mai multe femei să găsească curajul de a intra în politică şi de a-şi aduce contribuţia la binele comun”, a spus Maia Sandu.

Ea a menţionat că în cadrul negocierilor şi al discuţiilor la nivel înalt, delegaţia din Republica Moldova are cea mai numeroasă prezenţă feminină.

„Sunt mândră că Moldova este un model de curaj şi leadership al femeilor. E suficient să vedeţi componenţa delegaţiilor noastre. Avem cele mai multe femei la mesele de negocieri şi discuţii, la nivel de stat. M-aş bucura ca această realizare a Moldovei să inspire femeile din toată lumea. Şi, cel mai important: să ne susţinem, să lucrăm împreună, să clădim societăţi puternice. Femeile din Moldova şi România sunt unite de această misiune”, a spus preşedintele Republicii Moldova.

De asemenea, Maia Sandu a menţionat că înţelege „temerile şi reticenţele unor femei care preferă să stea departe de politică” şi care au trecut în viaţa profesională sau personală „prin episoade dureroase” de discriminare.

„Nu voi spune că este uşor ca o femeie să răzbată într-o lume în care poziţiile de conducere şi influenţa asupra deciziilor rămân mai degrabă apanajul bărbaţilor. Dar opţiunea pentru ceea ce este uşor presupune stagnare. Or, creşterea unei societăţi armonioase şi a fiecărei femei, în parte, ca persoană independentă, responsabilă şi valoroasă se face prin curajul a de a te ridica deasupra tiparelor deprinse. Sunt sigură că noi toate am avut momente de îndoială, momente în care ne-am întrebat dacă merită să înfruntăm felurite dificultăţi, de fiecare dată când am ‘îndrăznit’ să facem un pas înainte în carieră, să avansăm pe drumul nostru sau, pur şi simplu, să alegem să acţionăm pornind de la lucrurile în care credem”, a precizat aceasta.

Maia Sandu a mai spus că implicarea femeilor nu reprezintă doar un „act de echitate socială”, ci şi un act de asumare a independenţei. Ea a adăugat că este „mândră” de toate femeile din Republica Moldova care au avut curaj să îşi asume independenţa deciziilor.

„Cu cât mai multe femei independente vom avea, cu atât mai independentă şi liberă va fi comunitatea şi lumea întreagă. Vă mărturisesc că, personal, am fost mereu însufleţită şi încurajată de exemplul curajului pe care l-au avut în ultimele decenii zeci şi sute de mii de femei din Republica Moldova care au luat drumul străinătăţii şi au muncit din greu pentru a-şi întreţine familiile rămase acasă. Femei care şi astăzi îşi văd copiii, nepoţii sau părinţii cel mai adesea prin intermediul apelurilor video. Mi-am spus întotdeauna că dacă ele rezistă, eu nu am cum să renunţ la scopul pe care mi l-am asumat atunci când am decis să intru în politică: să scoatem ţara din mâinile unui regim corupt, să punem Republica Moldova pe drumul cel drept, de transformare într-un stat modern, cu o democraţie consolidată şi o justiţie corectă, pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a mai declarat preşedintele Maia Sandu.