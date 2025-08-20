Festivalul Baloanelor cu Aer Cald – Luminaria, de vineri până duminică, la „La Colibe”, în comuna Corbu

Festivalul Baloanelor cu Aer Cald – Luminaria va avea loc, de vineri până duminică, la „La Colibe”, în comuna Corbu, judeţul Constanţa, informează pagina de Facebook a evenimentului, transmite Agerpres.

Timp de trei zile vizitatorii se vor putea bucura de concerte live, proiecţii de film, spectacole magice de lumini, personaje alegorice, efecte pirotehnice, ateliere pentru copii şi, bineînţeles, zboruri cu baloane cu aer cald.

Zborurile cu balonul se vor efectua „la ancoră” şi se realizează seara, în intervalul orar 18:00 – 22:00, cu un număr total de 6 baloane. Baloanele sunt ancorate de sol şi se ridică la o înălţime aproximativă de 30 metri. Zborul la ancoră durează aproximativ 15 minute, iar tariful este de 100 de lei de persoană, informează organizatorii.

Pentru cei care doresc să facă un zbor „la liber” tariful este de 1.000 de lei de persoană.

Organizatorii precizează că „zborurile cu baloanele cu aer cald sunt inedite şi unice, însă ele depind în mod direct de condiţiile meteorologice, în special de intensitatea şi direcţia vântului”.

„Siguranţa este prioritară şi ne rezervăm dreptul de a anula sau reprograma zborurile, în cazul în care vremea nu permite desfăşurarea lor în condiţii optime. Ne dorim ca fiecare experienţă să fie nu doar spectaculoasă, ci şi perfect sigură pentru toţi participanţii. Copiii sub 8 ani nu pot participa la zboruri, din motive de siguranţă”, anunţă sursa citată.

Programul primei zile a festivalului cuprinde ateliere pentru copii, aventură off-road 4×4, zbor de seară cu baloanele şi şedinţe foto, un spectacol ambulant cu personaje alegorice – zeiţe, cavaleri, spiriduşi şi fiinţe magice – concerte live susţinute de The Citybreakers şi The URS, şi, la final, proiecţie de film sub stele.

Ziua de sâmbătă este deschisă de atelierele pentru copii şi vânătoarea de comori în care copiii devin exploratori, o prezentare tehnică a baloanelor – cum zboară, de cât aer cald au nevoie să poată să zboare -, zboruri de seară şi sesiuni foto, concerte live cu Lupii lui Calancea & Surorile Osoianu, şi DJ David Ciente, Maria Chivu & Grupul Jianca.

Cea de-a doua zi se încheie cu Night Glow – baloane luminate, lasere şi efecte pirotehnice: baloanele devin felinare uriaşe, muzica pulsează, luminile dansează, şi, de la ora 23:00, o şezătoare în jurul focului.

În ultima zi a festivalului, de la ora 10:00, vizitatorii pot participa la ateliere, au ocazia să ia parte la sesiuni de live cooking, la degustări de vinuri locale sau să încerce, pentru ultima dată în cadrul evenimentului, zborurile cu baloanele cu aer cald.

Show-urile live vor fi susţinute de Moonlight Breakfast şi My Queen by Dan Helciug: o punte peste timp, un tribut adus lui Freddie Mercury.

Închiderea oficială va avea loc la miezul nopţii.

În costul biletelor pentru Festivalul Baloanelor cu Aer Cald – Luminaria sunt incluse: accesul în parcare, accesul în zona festivalului, accesul la ateliere, accesul în zona food and drink, accesul în zona de relaxare, accesul în zona baloanelor, accesul la concertele live.

Zborurile cu baloanele cu aer cald nu sunt incluse în costul biletului de acces la festival. Acestea se tarifează separat, se realizează în limita locurilor disponibile şi doar pe bază de programare prealabilă. Rezervări şi detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.luminariafestival.ro. Locurile pentru zborul cu balonul sunt limitate şi se alocă în ordinea înscrierii.