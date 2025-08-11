G4Media.ro
Nicusor Dan Maia Sandu
Sursa foto: Facebook Maia Sandu

Maia Sandu l-a dus pe președintele Nicușor Dan să mănânce „cea mai bună zeamă” din Republica Moldova

Președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au mers, duminică, la Festivalul Zemii din comuna Sipoteni, raionul Călărași. Într-un discurs rostit pe scena festivalului, Maia Sandu i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru că a acceptat invitația de a participa la festivalul de la Sipoteni. În ajun, cei doi președinți au fost prezenți la „Festivalul Lupilor” de la Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Cei doi președinți au fost întâmpinați la festival cu pâine și sare, au făcut o excursie și fotografii cu vizitatorii.

„Așa cum vedeți, astăzi avem un oaspete special. Domnule președinte Nicușor Dan, vă mulțumesc mult că ați ales să petreceți câteva zile aici, în Republica Moldova, și că ați acceptat invitația mea să venim astăzi, aici, la Sipoteni. Domnule președinte, să știți că aici o să mâncați cea mai gustoasă zeamă. (…) Vreau să folosesc această ocazie și să vă mulțumesc tare mult pentru tot sprijinul pe care ni l-a oferit și îl oferă în continuare România, pentru faptul că ne sunteți alături și la bine, și la greu. Vreau să vă spun încă o dată că și noi vă suntem alături și vă vom fi alături”, a comunicat Maia Sandu într-un discurs rostit pe scena festivalului.

Președintele României s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova.

