Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic cere retragerea de pe piaţă a unor creveţi posibil radioactivi, vânduţi la Walmart în 13 state în SUA / Vama a găsit cesiu-137, un radioizotop, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de societatea PT. Bahari Makmur Sejati din Indonezia

Creveţi vânduţi în Statele Unite sunt retraşi de pe piaţă din cauză că ar putea fi radioactivi, anunţă autorităţile americane, după ce autorităţile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de către o întreprindere indoneziană, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Crustaceii importaţi de această întreprindere idoneziană au fost vânduţi în 13 dintre cele 50 de state americane de către gigantul distribuţiei Walmart, a anunţat marţi pe site Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic (FDA).

Această retragere de pe piaţă intervine după ce cesiu-137, un radioizotop radioactiv, a fost descoperit de către autorităţile vamale ”într-o încărcătură de creveţi congelaţi” ai societăţii PT. Bahari Makmur Sejati, precizează autorităţile americane.

Nivelul C-137 era însă minim, precizează FDA.

Agenţia dă asigurări că ”produsul nu prezintă un pericol grav la adresa consumatorilor”.

O contaminare cu C-137 a loturilor de creveţi prezente în supermarketurile americane nu a fost confirmată imediat, precizează FDA.

Însă aceste produse par că au fost preparate sau consevate ”în condiţii insalubre”, iar o expunere prelungită la asemenea radiaţii, chiar şi minime, este asociată unui ”risc mare de cancer”, potrivit DFA.

Din toate aceste motive, autorităţile americane cer Walmart să organizeze o campanie de retragere de pe piaţă de la persoane care se află în posesia unor loturi de creveţi ale acestui producîtor şi cer ca produsele să nu fie consumate.