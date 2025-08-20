G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic cere retragerea de pe piaţă…

Sursa Foto: Pexels.com

Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic cere retragerea de pe piaţă a unor creveţi posibil radioactivi, vânduţi la Walmart în 13 state în SUA / Vama a găsit cesiu-137, un radioizotop, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de societatea PT. Bahari Makmur Sejati din Indonezia

Articole20 Aug 0 comentarii

Creveţi vânduţi în Statele Unite sunt retraşi de pe piaţă din cauză că ar putea fi radioactivi, anunţă autorităţile americane, după ce autorităţile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveţi congelaţi importaţi de către o întreprindere indoneziană, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Crustaceii importaţi de această întreprindere idoneziană au fost vânduţi în 13 dintre cele 50 de state americane de către gigantul distribuţiei Walmart, a anunţat marţi pe site Agenţia americană de control alimentar şi farmaceutic (FDA).

Această retragere de pe piaţă intervine după ce cesiu-137, un radioizotop radioactiv, a fost descoperit de către autorităţile vamale ”într-o încărcătură de creveţi congelaţi” ai societăţii PT. Bahari Makmur Sejati, precizează autorităţile americane.

Nivelul C-137 era însă minim, precizează FDA.

Agenţia dă asigurări că ”produsul nu prezintă un pericol grav la adresa consumatorilor”.

O contaminare cu C-137 a loturilor de creveţi prezente în supermarketurile americane nu a fost confirmată imediat, precizează FDA.

Însă aceste produse par că au fost preparate sau consevate ”în condiţii insalubre”, iar o expunere prelungită la asemenea radiaţii, chiar şi minime, este asociată unui ”risc mare de cancer”, potrivit DFA.

Din toate aceste motive, autorităţile americane cer Walmart să organizeze o campanie de retragere de pe piaţă de la persoane care se află în posesia unor loturi de creveţi ale acestui producîtor şi cer ca produsele să nu fie consumate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un război cu Israelul poate reizbucni „în orice moment”, avertizează prim-vicepreşedintele iranian Mohammad Reza Aref

Articole19 Aug • 176 vizualizări
0 comentarii

Statele Mississippi, Ohio, West Virginia şi South Carolina, controlate de republicani, anunţă desfăşurarea a câte aproximativ 200 de membri ai Gărzilor lor Civile la Washington, cu care Donald Trump vrea să aducă „ordinea” în capitala federală

Articole19 Aug • 178 vizualizări
0 comentarii

Kim Jong Un cere „extinderea rapidă” a capacităţilor nucleare nord-coreene, după ce SUA şi Coreea de Sud lansează 11 zile de zile exerciţii anuale comune, inclusiv cu muniţie reală / Dictatorul nord-coreean le acuză că vor să „declanşeze un război”

Articole19 Aug • 156 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.