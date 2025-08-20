G4Media.ro
Nu sunt bani de salarii pentru minerii din Valea Jiului / Președintele…

Sursa foto: captură video

Nu sunt bani de salarii pentru minerii din Valea Jiului / Președintele Sindicatului Muntele: Facem un apel atât către ministrul Energiei, cât și către premier să găsească soluții cât mai rapide pentru rezolvarea situației

Articole20 Aug 0 comentarii

Sindicatul Muntele, care reprezintă minerii din Valea Jiului, a fost notificat miercuri dimineață că aceștia nu își vor primi salariile pe 20 august, așa cum prevede contractul colectiv de muncă.

„Având in vedere informarea conducerii CEVJ care azi dimineață a notificat Sindicatul Muntele la ora 07.10 ca nu se acordă salariile angajaților conform contractului colectiv de muncă în vigoare în data de 20 august, facem un apel atât Domnului ministru al energiei, cât si Domnului Premier să găsească soluții cât mai rapide pentru rezolvarea situației!!

Reamintim ca OBLIGAȚIA ACORDĂRII DREPTURILOR SALARIALE ÎN INTEGRALITATE ȘI LA TIMP PENTRU ANGAJAȚII CEVJ ESTE EXCLUSIV A ADMINISTRAȚIEI COMPANIEI.

În ceea ce privește Sindicatul Muntele, vom încerca să găsim o soluție cât mai rapidă!!

Pentru cei care conduc CEVJ rămâne o singura alternativă -DEMISIA DE ONOARE !!”, a transmis Darius Cimpean, președintele Sindicatului Muntele.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.