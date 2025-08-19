Maia Sandu după convorbirile de la Washington privind Ucraina: O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacţionat marţi, după convorbirile de luni de la Casa Albă dintre preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni, afirmând că o pace durabilă în Europa depinde de garanţii de securitate solide pentru Ucraina, informează Deschide.md, transmite Agerpres.
„Salut efortul monumental al lui @POTUS (preşedintele SUA, Donald Trump – n.r.) şi al liderilor europeni la Washington de a pune capăt vărsării de sânge şi de a deschide calea spre pace în Ucraina şi în regiunea noastră. O pace durabilă depinde de garanţii de securitate solide”, a scris Maia Sandu pe platforma X.
Preşedinta Republicii Moldova a adăugat că autorităţile de la Chişinău privesc cu speranţă către paşii următori şi rămân ferm alături de Ucraina.
