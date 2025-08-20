Preot prins de ucraineni la granița cu Slovacia, cu un bărbat ascuns sub haine / Ar fi primit 10.000 de euro să-l scoată din țară

Un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a fost depistat de polițiștii de frontieră din Cionop (Chop) în timp ce încerca să scoată ilegal din țară un bărbat aflat în evidențele militare, anunță Bucpress.eu.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Regională de Vest a Poliției de Frontieră, preotul de 50 de ani l-a ascuns pe un locuitor din regiunea Sumî, în vârstă de 41 de ani, sub straiele bisericești, pe bancheta din spate a unui autoturism. Acesta urma să fie transportat din Kiev până la frontiera ucraineano-slovacă.

Pentru serviciile sale, preotul ar fi cerut 10.000 de dolari.

Bărbatul ascuns în mașină este cercetat pentru „încercarea de trecere ilegală a frontierei de stat” (art. 204-1 Cod contravențional), faptă care se pedepsește cu amendă sau arest administrativ de până la 15 zile, cu confiscarea mijloacelor folosite.

În ceea ce privește organizatorul, acesta este urmărit penal pentru încălcarea art. 332, alin. 3 din Codul penal al Ucrainei – trecerea frauduloasă a frontierei, comisă din interes material sau de către un grup organizat. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 9 ani de închisoare.