G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mai multe persoane au fost rănite după ce un autobuz a lovit…

Accident autobuz Londra
Screenshot X

Mai multe persoane au fost rănite după ce un autobuz a lovit pietoni pe Victoria Street, în centrul Londrei

Articole4 Sep • 200 vizualizări 0 comentarii

Mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului de pe ruta 24, au fost rănite în urma unui accident produs joi dimineață pe Victoria Street, în apropierea stației Victoria, transmite Sky News.

Poliția Metropolitană a declarat că nu s-au înregistrat decese și că nu s-au efectuat arestări.

Poliția a adăugat că a fost deschisă o anchetă.

La fața locului se află mai multe vehicule de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri.

Drumul rămâne închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, a declarat poliția.

Emit Suker, 47 de ani, a declarat agenției de știri PA: „Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau – a fost îngrozitor.”

 

 


 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Sezonul 5 din ”Fauda” se va filma la Budapesta în loc de Marsilia din cauza problemelor de securitate, susține presa din Israel / Producătorii neagă ipoteza și invocă ”numeroase alte motive”

Articole4 Sep • 655 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Tragedie în Portugalia: Zi de doliu național după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat și cel puțin 15 oameni au murit / Printre victime se numărau și cetățeni străini

Articole3 Sep
0 comentarii

“Fake”: Ilie Bolojan neagă că președintele Nicușor Dan ar fi calculat cu pixul, pe hârtie, care este impactul bugetar al reducerilor de posturi în administrația locală

Articole3 Sep • 5.456 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.