Mai multe persoane au fost rănite după ce un autobuz a lovit pietoni pe Victoria Street, în centrul Londrei

Mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului de pe ruta 24, au fost rănite în urma unui accident produs joi dimineață pe Victoria Street, în apropierea stației Victoria, transmite Sky News.

Poliția Metropolitană a declarat că nu s-au înregistrat decese și că nu s-au efectuat arestări.

Poliția a adăugat că a fost deschisă o anchetă.

La fața locului se află mai multe vehicule de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri.

Drumul rămâne închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, a declarat poliția.

Emit Suker, 47 de ani, a declarat agenției de știri PA: „Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau – a fost îngrozitor.”

