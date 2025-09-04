Mai multe persoane au fost rănite după ce un autobuz a lovit pietoni pe Victoria Street, în centrul Londrei
Mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului de pe ruta 24, au fost rănite în urma unui accident produs joi dimineață pe Victoria Street, în apropierea stației Victoria, transmite Sky News.
Poliția Metropolitană a declarat că nu s-au înregistrat decese și că nu s-au efectuat arestări.
Poliția a adăugat că a fost deschisă o anchetă.
La fața locului se află mai multe vehicule de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o mașină de pompieri.
Drumul rămâne închis, toate vehiculele fiind deviate din zonă, a declarat poliția.
Emit Suker, 47 de ani, a declarat agenției de știri PA: „Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau – a fost îngrozitor.”
Several people injured after a double-decker bus crashed into pedestrians near London’s Victoria Station during rush hour.
Passengers, pedestrians and the driver have been taken to hospital.
No fatalities reported so far. #London #VictoriaStation pic.twitter.com/YO9tP96xNY
— BPI News (@BPINewsOrg) September 4, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Sezonul 5 din ”Fauda” se va filma la Budapesta în loc de Marsilia din cauza problemelor de securitate, susține presa din Israel / Producătorii neagă ipoteza și invocă ”numeroase alte motive”
VIDEO Tragedie în Portugalia: Zi de doliu național după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat și cel puțin 15 oameni au murit / Printre victime se numărau și cetățeni străini
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.