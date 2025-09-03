VIDEO Tragedie în Portugalia: Zi de doliu național după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat și cel puțin 15 oameni au murit / Printre victime se numărau și cetățeni străini
Funicularul din Lisabona, una dintre atracțiile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit miercuri, 3 septembrie, provocând cel puțin cincisprezece morți și aproximativ douăzeci de răniți, potrivit serviciilor de salvare, citate de BFM TV.
- UPDATE 4 septembrie, Ora 07:40 O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit, transmite News.ro. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian citat de News.ro.
Într-un comunicat, președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, „deplânge profund acest accident” și „speră că autoritățile competente vor clarifica rapid situația”. La fața locului, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a „deplâns o tragedie fără precedent pentru orașul nostru”.
„Lisabona este în doliu”, a declarat el presei, după acest „accident grav care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.
Echipele de salvare la fața locului
Potrivit presei locale, precum Diario de noticias, un cablu s-a desprins, provocând pierderea controlului asupra funicularului, inaugurat în 1885, care a lovit o clădire vecină. Accidentul s-a produs puțin după ora 18.
Câteva zeci de salvatori și vehicule se află la fața locului pentru a acorda asistență persoanelor rănite.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat pe contul său de Twitter „tristețea” și „condoleanțele” față de victime.
O fotografie făcută la fața locului arăta funicularul, similar unui tramvai, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, practic distrus.
„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime. Nu avem cunoștință de niciun deces, dar abia ajungem la fața locului”, a declarat inițial entru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.
🇵🇹‼️ | ÚLTIMA HORA — El icónico funicular Elevador da Glória en Lisboa se descarriló, dejando al menos 20 víctimas según reportes iniciales. pic.twitter.com/UeZAhXzdRo
— UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Sezonul 5 din ”Fauda” se va filma la Budapesta în loc de Marsilia din cauza problemelor de securitate, susține presa din Israel / Producătorii neagă ipoteza și invocă ”numeroase alte motive”
“Fake”: Ilie Bolojan neagă că președintele Nicușor Dan ar fi calculat cu pixul, pe hârtie, care este impactul bugetar al reducerilor de posturi în administrația locală
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.