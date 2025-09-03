VIDEO Tragedie în Portugalia: Zi de doliu național după ce funicularul emblematic din Lisabona a deraiat și cel puțin 15 oameni au murit / Printre victime se numărau și cetățeni străini

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Funicularul din Lisabona, una dintre atracțiile turistice ale capitalei Portugaliei, a deraiat și s-a prăbușit miercuri, 3 septembrie, provocând cel puțin cincisprezece morți și aproximativ douăzeci de răniți, potrivit serviciilor de salvare, citate de BFM TV.

UPDATE 4 septembrie, Ora 07:40 O zi de doliu naţional a fost declarată în Portugalia după ce cel puţin 15 persoane au murit miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat şi s-a prăbuşit, transmite News.ro. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian citat de News.ro.

Într-un comunicat, președintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, „deplânge profund acest accident” și „speră că autoritățile competente vor clarifica rapid situația”. La fața locului, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a „deplâns o tragedie fără precedent pentru orașul nostru”.

„Lisabona este în doliu”, a declarat el presei, după acest „accident grav care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Echipele de salvare la fața locului

Potrivit presei locale, precum Diario de noticias, un cablu s-a desprins, provocând pierderea controlului asupra funicularului, inaugurat în 1885, care a lovit o clădire vecină. Accidentul s-a produs puțin după ora 18.

Câteva zeci de salvatori și vehicule se află la fața locului pentru a acorda asistență persoanelor rănite.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat pe contul său de Twitter „tristețea” și „condoleanțele” față de victime.

O fotografie făcută la fața locului arăta funicularul, similar unui tramvai, care transporta persoane pe un deal din capitala portugheză, practic distrus.

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime. Nu avem cunoștință de niciun deces, dar abia ajungem la fața locului”, a declarat inițial entru Reuters Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.