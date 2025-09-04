Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare pentru că și-a provocat amputarea picioarelor pentru a înșela asigurările

Un chirurg britanic a fost condamnat joi la doi ani și opt luni de închisoare pentru fraudă în asigurări, după ce și-a provocat propria amputare a ambelor picioare, și pentru deținerea de imagini cu mutilări genitale, potrivit Le Figaro.

Neil Hopper, în vârstă de 49 de ani, tată de familie care lucra pentru NHS, sistemul public de sănătate britanic, a pledat vinovat de fraudă prin declarații false după ce a cerut aproape 500.000 de lire sterline (575.000 de euro) asiguratorilor săi după amputare.

În 2019, el a folosit gheață carbonică pentru a-și îngheța picioarele, dar la internarea în spital a declarat că era bolnav și a fost tratat pentru o suspiciune de septicemie. A suferit o dublă amputare a picioarelor, care au fost tăiate sub genunchi.

În timpul procesului, s-a dovedit că el dorea de mult timp să fie amputat și că avea un interes sexual în acest sens. „Ați formulat cereri frauduloase de asigurare (…) prezentând cauza rănilor dumneavoastră ca fiind septicemie, în timp ce le-ați provocat dumneavoastră însuți, cel puțin parțial pentru satisfacție sexuală”, a declarat judecătorul James Adkin la pronunțarea sentinței.

Urmărit penal pentru deținerea de imagini pornografice extreme

Neil Hopper era urmărit penal și pentru deținerea de imagini pornografice extreme, videoclipuri de pe un site internet care arătau mutilări genitale. El a fost identificat în cadrul anchetelor privind cazul lui Marius Gustavson, care a fost condamnat la închisoare pe viață la Londra în 2024. Acest norvegian era creierul unui grup care a efectuat mutilări, inclusiv castrări, filmate și difuzate pe un site web cu acces pe bază de plată.

El a fost judecat pentru o serie de infracțiuni legate de „modificări corporale extreme” asupra a 13 victime – inclusiv el însuși -, precum și pentru îndepărtarea și comercializarea anumitor părți ale corpului victimelor și publicarea de videoclipuri online.

Royal Cornwall Hospitals Trust, unde Neil Hopper a lucrat până la suspendarea sa în urma arestării, a precizat într-un comunicat că „aceste condamnări nu se referă la conduita sa profesională” și că „nu s-a stabilit nicio legătură” în timpul anchetei „cu pacienții pe care i-a tratat în cadrul activității sale”.