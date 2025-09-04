VIDEO Sezonul 5 din ”Fauda” se va filma la Budapesta în loc de Marsilia din cauza problemelor de securitate, susține presa din Israel / Producătorii neagă ipoteza și invocă ”numeroase alte motive”

Noile episoade din serialul „Fauda”, sezonul 5, urmau să fie filmate în oraşul Marsilia, dar Yes Studios, compania de producţie israeliană, a optat pentru Budapesta, transmite News.ro.

Informaţii relatate de canalul de televiziune israelian N12, preluate de Jerusalem Post. Din ce motive a fost abandonat oraşul Marsilia, care urma să servească drept decor pentru anumite episoade din sezonul 5? Din cauza „problemelor de securitate” şi „logicii de protecţie a personalului artistic şi tehnic”, susţin aceste publicaţii.

Martine Vassal, preşedinta (Divers droite) a metropolei Aix-Marseille-Provence, a preluat pe X un articol din IsraJ, care menţiona anularea filmărilor la Marsilia şi făcea o paralelă cu recentele acte antisemite din oraşul marsilian. „Cum poate Marsilia să permită antisemitismului să se instaleze până la punctul de a descuraja artiştii?”, a spus ea.

Producţia serialului, contactată de BFMTV, contestă această interpretare. Potrivit producătoarei Liat Benasuly Amit, această nevoie de a filma într-un climat liniştit nu este motivul schimbării locului de filmare.

„Am decis să mutăm locul filmărilor din numeroase motive, altele decât cele legate de securitate, şi ne-a plăcut deja să filmăm la Budapesta în trecut”, explică ea.

Mélanie Laurent rămâne în distribuţie



Deşi momentul ales pentru această anunţare ridică semne de întrebare – anunţul vine în contextul în care războiul dintre Israel şi Gaza se înrăutăţeşte, iar actele antisemite sunt în creştere în Franţa -, producţia explică această schimbare de decizie prin considerente logistice şi artistice. Chiar dacă trailerul sezonului 5 prezintă Marsilia ca un loc determinant în intrigă. Infiltrările unităţii de elită a armatei israeliene specializate în combaterea terorismului îi conduc în Marsilia pentru a neutraliza o unitate a Hamas.

Întâmplare sau nu, această decizie de a renunţa la filmările în Marsilia, decor pentru numeroase seriale („Plus belle la vie”, „Marseille”, etc.) vine după publicarea unui comunicat al secţiei Marseille-Provence a CRIF, luni, 1 septembrie, care denunţă „o serie de agresiuni antisemite de o gravitate insuportabilă” în weekendul din 30 şi 31 august. „Incidente izolate, dar simptome ale unui climat deleterios care se instalează în mod alarmant”, deplânge Consiliul reprezentativ al instituţiilor evreieşti din Franţa.

Creată de foştii soldaţi ai Tsahal Lior Raz şi Avi Issacharoff, seria se pregăteşte să integreze în noile sale episoade evenimentele din 7 octombrie 2023. Contextul războiului a zguduit echipa „Fauda”: unul dintre producătorii seriei, Matan Meir, a fost ucis de un dispozitiv exploziv în Gaza în 11 noiembrie 2023, iar actorul şi cântăreţul Idan Amedi, alias Sagi, a fost grav rănit. Echipa serialului primise pe platoul de filmare cinci tinere răpite de Hamas. Membre ale unităţii de supraveghere a armatei israeliene, Daniella Gilboa, Karina Ariev, Naama Levy, Agam Berger şi Liri Albag fuseseră capturate în baza militară din Nahal Oz, înainte de a fi eliberate după luni lungi de detenţie.

Pentru acest al cincilea sezon, proiectul îşi menţine ambiţia de a reda conflictul israelo-palestinian. Condus de Omri Givon la regie, acest al cincilea sezon, care revine pe Netflix la începutul anului 2026 după aproape trei ani de absenţă, păstrează întreaga distribuţie. La aceasta se adaugă actriţa franceză Mélanie Laurent, care până acum a apărut foarte rar în seriale.