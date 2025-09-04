G4Media.ro
Discuția lui Trump cu liderii europeni a fost tensionată, șeful Casei Albe…

Donald Trump vorbește la telefon
Sursa foto: Știrile ProTV

Discuția lui Trump cu liderii europeni a fost tensionată, șeful Casei Albe i-a acuzat că achiziționează petrol rusesc din India (Bild, surse)

Ziarul german Bild relatează, citând surse proprii, că discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni în cadrul reuniunii „coaliției voluntarilor” de la Paris a fost tensionată, potrivit BBC.

Conform publicației, Trump „i-a acuzat pe europeni că cumpără petrol rusesc și, astfel, ajută mașina de război rusă”.

Surse de la Reuters, AFP și Axios au raportat același lucru mai devreme. Volodimir Zelenski, care a participat la discuție, a spus, de asemenea, că președintele SUA este „foarte nemulțumit de faptul că Europa cumpără petrol rusesc”.

Cu toate acestea, publicația Bild conține noi detalii despre conversația lui Trump cu liderii europeni.

Potrivit autorilor săi, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a încercat să-i contrazică lui Trump, explicând că volumul de petrol rusesc furnizat UE a scăzut drastic după începerea invaziei ruse în Ucraina.

Trump a fost informat, de asemenea, că dintre țările europene, doar Ungaria și Slovacia cumpără în prezent petrol rusesc. Cu toate acestea, potrivit Bild, în timpul conversației, trimisul special al lui Trump, Steven Witkoff, a acuzat Europa că ar cumpăra petrol rusesc din India.

„Când Trump a început să vorbească despre sancțiuni împotriva Rusiei, s-au făcut încercări de a dezvolta o abordare comună cu președintele american: europenii s-au oferit să trimită reprezentanții lor la Washington în termen de două zile pentru a crea un grup de lucru privind sancțiunile împotriva Rusiei. Rămâne neclar dacă Trump a fost de acord cu acest lucru”, scriu autorii.

Potrivit Bild, „partea europeană nu se așteaptă ca Trump să impună sancțiuni împotriva Rusiei, chiar și după conversația telefonică de joi”.

În urma discuțiilor de la Paris, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că aliații europeni ai Ucrainei și Statele Unite au convenit să coopereze mai strâns în ceea ce privește noile sancțiuni, în special împotriva sectorului petrolier și gazier al Rusiei și împotriva Chinei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

