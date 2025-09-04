Liderii europeni se tem că Putin pregătește o nouă ofensivă în Ucraina

Liderii europeni sunt îngrijorați că Rusia va lansa o nouă ofensivă asupra Ucrainei, în timp ce discută cu președintele Volodimir Zelenski despre garanțiile de securitate pentru această țară.

Europenii vor dori probabil să preseze Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să obțină angajamente specifice cu privire la contribuția SUA la garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică.

Campania ofensivă rusă din această vară nu a dus încă la câștiguri teritoriale semnificative, dar țara a intensificat atacurile aeriene, iulie devenind cea mai mortală lună pentru civilii din Ucraina din mai 2022.

La reuniunea Consiliului de Securitate de la Toulon de săptămâna trecută, oficialii germani și francezi au discutat despre trupele rusești care se adună în afara Pokrovsk, un bastion controlat de ucraineni în regiunea Donetsk din est, potrivit unor persoane familiarizate cu problema, care au cerut protecția anonimatului.

Zelenski a declarat vineri că Rusia a mutat 100.000 de soldați pe linia frontului din afara orașului, pe care forțele Kremlinului au încercat să-l încercuiască și să-l cucerească fără succes de mai bine de un an.

Capturarea Pokrovskului ar deschide calea către un atac rus asupra orașelor mult mai mari Kramatorsk și Sloviansk, în contextul în care Moscova încearcă să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk.

Reuniunea așa-numitei coaliții a voluntarilor din capitala Franței va avea ca scop finalizarea discuțiilor la nivel european privind garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică, au declarat persoane familiarizate cu planurile. Liderii vor discuta și cu Donald Trump.

Europenii vor dori probabil să obțină angajamente specifice cu privire la contribuția SUA la aceste garanții și să preseze Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, întrucât Putin nu dă semne că ar dori să se întâlnească cu Zelenski în viitorul apropiat, au declarat sursele citate.

Francezii doresc ca reuniunea să transmită mesajul că Europa și-a făcut partea sa de treabă pentru a sprijini Ucraina și că este la latitudinea președintelui SUA să-și pună în aplicare amenințarea de a crește presiunea asupra Kremlinului. Președintele Emmanuel Macron a declarat miercuri, alături de Zelenski, la Paris, că Europa este gata să ofere garanții de securitate Kievului.

Prim-miniștrii Olandei și Poloniei sunt așteptați să participe la întâlnirea de la Paris alături de Zelenski, în timp ce liderii britanici, italieni și germani, precum și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se vor alătura prin videoconferință, au spus sursele citate.

În ciuda eforturilor recente ale lui Trump de a negocia încetarea invaziei rusești pe scară largă, inclusiv o întâlnire cu Putin în Alaska luna trecută, Moscova nu a dat dovadă de disponibilitate să se angajeze la un armistițiu. Deși președintele american a amenințat cu sancțiuni pentru a exercita presiuni asupra Rusiei, până în prezent nu a ajuns să le impună.

Între timp, europenii au preluat inițiativa în discutarea potențialelor garanții de securitate pentru Ucraina. Aceasta ar putea implica trimiterea de soldați în Ucraina odată ce ostilitățile vor înceta, o perspectivă care încă divide mulți aliați europeni și pe care Rusia a declarat că nu o poate tolera. Trump a exclus trimiterea de trupe americane, dar a afirmat că țara sa ar putea oferi sprijin aerian și informații.

„Ucraina va trebui să fie de acord cu orice arhitectură de securitate”, a declarat marți ambasadorul SUA la NATO, Matthew G Whitaker, într-un interviu acordat la Bled, în Slovenia. Cu toate acestea, Rusia va trebui, de asemenea, „să se simtă confortabil”, a adăugat el.

Odată ce Europa va încheia negocierile privind garanțiile, liderii vor putea să se angajeze colectiv „și mai intens” alături de SUA, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte. Clarificarea acestei chestiuni ar fi „extrem de importantă” înainte de orice întâlnire între Putin și Zelenski, a afirmat el.

Cu toate acestea, un diplomat european de rang înalt a declarat că elanul observat la începutul lunii trecute în eforturile diplomatice s-a diminuat, negocierile fiind blocate în timp ce Rusia se pregătește să lanseze noi atacuri asupra teritoriului ucrainean.

Campania ofensivă rusă din această vară nu a dus încă la câștiguri teritoriale semnificative pentru Kremlin. Trupele Moscovei au avansat încet, capturând 2.033 de kilometri pătrați în perioada mai-august, sau 0,3% din suprafața totală a Ucrainei.

Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile aeriene în contextul eforturilor lui Trump de a pune capăt invaziei. Luna iulie a devenit cea mai mortală lună pentru civilii din Ucraina din mai 2022, 589 de persoane fiind ucise și 1.152 rănite, potrivit ONU.

Ultimul atac rus asupra Kievului, din 28 august, a ucis cel puțin 25 de persoane, au declarat autoritățile locale.

În absența oricărui semn că Rusia intenționează să pună capăt războiului în curând, Zelenski și aliații săi externi lucrează la consolidarea armatei ucrainene — o inițiativă pe care cancelarul Friedrich Merz a descris-o ca fiind „cea mai importantă garanție de securitate pe care o putem oferi”.

Orice întrebări referitoare la trupele străine din Ucraina nu pot primi răspuns decât după încheierea unui armistițiu, a afirmat Merz. El a subliniat că sarcina de consolidare a armatei de la Kiev trebuie să continue pe tot parcursul negocierilor de pace cu Rusia.

„Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere pe termen lung, iar noi vrem să o ajutăm în acest sens, atât acum, cât și în viitor”, a declarat cancelarul german.