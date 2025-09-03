Mii de case fără curent în Ucraina în urma unor bombardamente ruse / Zelenski denunţă „impunitatea” lui Putin / Rusia a lansat 502 drone şi 24 de rachete

Rusia a lansat un vast atac, în principal în vestul Ucrainei, în noaptea de marţi spre miercuri, anunţă autorităţile ucrainene, cu peste 500 de drone şi rachete, care au lăsat fără electricitate mii de gospodării, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat ”impunitatea” afişată de omologul său rus Vladimir Putin.

”Aceste atacuri sunt înm mod clar o demonstraţie rusă. Putin îli arată impunitatea. Iar asta cere fără nico îndoială un răspuns din partea lumii”, denunţă el.

Liderul ucrainean le cere alaţilor săi să exercite presiuni asupra ”economiei de război” a Moscovei, înaintea unei reuniuni cu oficiali din ţările baltice şi nordice, în Danemarca.

Volodimir Zelenski este aşteptat apoi la Paris.

El urmează să se întâlnească miercuri seara cu omologul său francez Emmanuel Macronla Paris, cu o zi înaintea unei reuniuni, la Palatul Élysée, şi prin videoconferinţă a Coaliţiei Voluntarilor.

Aprocimativ 30 de ţări – în principal europene – fac parte din Coaliţia Voluntarilor, care sunt pregătite să ofere o susţinere armatei ucrainene.

BOMBADAREA UNOR ”INFRASTRUCTURI CIVILE”

Jurnalişti AFP aflaţi la Kiev au auzit explozii deasupra capitalei şi pocnetul mitralierelor apărării aeriene în timpul acestui atac, care a coincis cu vizita lui Vladimir Putin în China şi o vizită la Kiev a ministrului britanic al Apărării John Healey.

În regiunea Cenihiv (nord), 30.000 de persoane au rămas fără curent în urma bombardării unor ”infrastructuri civile”, a anunţat şeful Administraţiei Militare, Viaceslav Ceauş.

Forţele Aeriene ucrainene anunţă că Moscova a lansat 502 drone şi 24 de rachete.

”Trei rachete şi 69 de drone de atac au atins 14 locuri, iar fragmente de proiectile doborâte au căzut în 14 locuri”, anunţă ele.

Oficiali regionali din vestul Ucrainei au anunţat că mai multe persoane au fost rănite şi că locuinţe şi infrastructuri civile au fost avariate.

În regiunea Kirovograd, patru lucrători feroviari au fost răniţi, potrivit companiei ucrainene de Căi Ferate, care evocă perturbări importante ale traficului feroviar.

Moscova bombardează intensiv Ucraina aproape zilnic cu rachete şi drone, de când şi-a lansat invazia la scară mare în februarie 2022, declanşând cel mai sângeros conflict în Europa după al Doilea Război Mondial.