Donald Trump califică în sfârșit Rusia drept stat „agresor” în războiul din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a numit în sfârșit Rusia drept agresorul în războiul din Ucraina, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, scrie Politico.

Referindu-se la victimele din rândul trupelor ucrainene și ruse, Trump a declarat duminică reporterilor: „8.000 de soldați au murit săptămâna aceasta, din ambele țări. Unii mai mulți din Rusia, dar, când ești agresorul, pierzi mai mult”.

Trump a refuzat anterior să condamne Moscova pentru invazie, administrația sa alăturându-se Rusiei și Coreei de Nord în februarie pentru a respinge o moțiune a ONU care susținea integritatea teritorială a Ucrainei și condamna Rusia. Statele Unite s-au opus, de asemenea, unei declarații a G7 din februarie în care Rusia era numită agresor. Trump a dat vina pe Ucraina pentru război, spunând în aprilie: „Nu începi un război împotriva cuiva de 20 de ori mai mare decât tine și apoi speri că oamenii îți vor da niște rachete”.

Dar poziția lui Trump față de Kremlin s-a schimbat în cursul verii, administrația sa exercitând o presiune din ce în ce mai mare asupra lui Vladimir Putin, în timp ce președintele rus blochează eforturile lui Trump de a media negocierile directe de pace cu Volodimir Zelenski din Ucraina.

„Am oprit șapte războaie și am crezut că acesta va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi dificil”, a declarat Trump duminică, referindu-se la invazia rusă. „Cred că trebuie să vorbesc eu. Ei [Zelenski și Putin] se urăsc reciproc”.

Având în vedere că poziția mai dură a lui Trump nu a reușit să-l determine pe Putin să se așeze la masa negocierilor cu Zelenski, administrația americană se confruntă cu cereri tot mai insistente de a impune sancțiuni mai severe împotriva Rusiei. Duminică, Trump a afirmat că intenționează să facă acest lucru, dar numai după ce Europa va înceta să mai cumpere petrol rusesc și își va înăspri propriul regim de sancțiuni.

Deși Trump a afirmat că țările europene sunt „prietenele” sale, acestea continuă să „cumpere petrol din Rusia. Nu vreau ca ele să cumpere petrol. Iar sancțiunile pe care le impun nu sunt suficient de dure”.

Ungaria și Slovacia sunt principalii cumpărători de energie rusă din UE și s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a o elimina treptat.

Vineri, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat pentru POLITICO că SUA doresc „să înlocuiască tot gazul rusesc”, afirmând: „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanța acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toți”.