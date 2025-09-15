G4Media.ro
Trump: „Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

15 Sep

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îndoiala cu privire la posibilitatea unor discuții directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, din cauza conflictului personal profund dintre cei doi, scrie BBC.

Trump a declarat încă o dată că încheierea războiului din Ucraina s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta.

„Credeam că va fi ușor pentru mine. Dar s-a dovedit a fi dificil”, transmite Ukrainska Pravda, citându-l pre președintele american.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a declarat președintele SUA înainte de a se urca în avionul prezidențial.

Întrebat dacă crede că Putin și Zelenski vor negocia, Trump a răspuns: „Nu știu. Cred că va trebui să discut eu cu ei.” El a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla „relativ curând”.

Întrebat în continuare dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu are relevanță: „Vor avea loc discuții – indiferent dacă le numiți summit sau doar întâlnire, nu contează. Dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult încât abia pot vorbi unul cu celălalt.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Putler si Rusia au invadat Ucraina, au masacrat zeci de mii de civili, iar Trumpanzeul se face ca nu intelege de ce e suparat Zelenski! 😛

