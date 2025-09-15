Trump: „Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat îndoiala cu privire la posibilitatea unor discuții directe între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, din cauza conflictului personal profund dintre cei doi, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trump a declarat încă o dată că încheierea războiului din Ucraina s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta.

„Credeam că va fi ușor pentru mine. Dar s-a dovedit a fi dificil”, transmite Ukrainska Pravda, citându-l pre președintele american.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a declarat președintele SUA înainte de a se urca în avionul prezidențial.

Întrebat dacă crede că Putin și Zelenski vor negocia, Trump a răspuns: „Nu știu. Cred că va trebui să discut eu cu ei.” El a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla „relativ curând”.

Întrebat în continuare dacă următorul pas ar putea fi un summit trilateral, Trump a spus că formatul nu are relevanță: „Vor avea loc discuții – indiferent dacă le numiți summit sau doar întâlnire, nu contează. Dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult încât abia pot vorbi unul cu celălalt.”