G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă…

Foto: Facebook

Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza”

Articole23 Sep 0 comentarii

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV din New York, relatează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribuna ( Naţiunilor Unite): ‘Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte’. El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a declarat Emmanuel Macron.

Preşedintele francez a mai afirmat că Statul Palestina, recunoscut oficial de Franţa luni, va fi cu adevărat creat „în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte”.

El a avertizat că Franţa nu va rămâne „inertă” în cazul unor represalii israeliene după recunoaşterea oficială a statului palestinian.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătății, despre efectele secundare ale paracetamolului: Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat / Preşedintele american Donald Trump a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament pentru că este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”

Articole23 Sep • 599 vizualizări
0 comentarii

SUA interzic diplomaţilor iranieni din SUA să facă cumpărături la Costco / Ei trebuie să obţină permisiunea pentru a achiziţiona „articole de lux” în valoare de peste 1.000 de dolari

Articole23 Sep • 526 vizualizări
0 comentarii

Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele JD Vance, la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk în Arizona

Articole21 Sep • 1.371 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.