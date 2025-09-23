Macron, mesaj pentru Trump: „Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza”
Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump „este posibil doar dacă opriţi acest conflict” dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV din New York, relatează AFP, conform Agerpres.
„Văd un preşedinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineaţă la tribuna ( Naţiunilor Unite): ‘Vreau pace. Am rezolvat şapte conflicte’. El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi acest conflict”, a declarat Emmanuel Macron.
Preşedintele francez a mai afirmat că Statul Palestina, recunoscut oficial de Franţa luni, va fi cu adevărat creat „în ziua în care Statul Israel îl va recunoaşte”.
El a avertizat că Franţa nu va rămâne „inertă” în cazul unor represalii israeliene după recunoaşterea oficială a statului palestinian.
