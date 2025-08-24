Londra promite să accelereze examinarea procedurilor în apel ale solicitanţilor de azil, în toiul manifestaţiilor anti-imigraţie

Guvernul britanic a promis duminica aceasta că va accelera examinarea procedurilor în apel ale solicitanţilor de azil, în condiţiile în care în acest weekend au loc manifestaţii în faţa hotelurilor utilizate pentru a-i găzdui în mai multe oraşe ale Regatului Unit, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Ministrul britanic de interne Yvette Cooper a declarat într-un comunicat că termenele pentru examinarea cererilor sunt „total inacceptabile” şi a anunţat crearea unui organism independent pentru a secunda tribunalele.

În prezent, circa 51.000 de cereri ale unor solicitanţi de azil aşteaptă să fie examinate, cu peste un an media de timp înainte de a fi formulată o decizie, spune guvernul.

Măsuri au fost luate deja în Regatul Unit pentru a accelera deciziile iniţiale, iar întârzierile în procedurile în apel sunt acum, potrivit lui, principala cauză de congestie a sistemului migraţiei, limitând numărul de expulzări.

Noul organism va fi compus din „arbitri” independenţi şi unul dintre obiectivele sale va fi cel de a accelera examinarea cererilor persoanelor provenite din „ţări sigure”.

Guvernul britanic va impune de asemenea tribunalelor un termen legal de 24 de săptămâni pentru a decide asupra cererilor solicitanţilor de azil găzduiţi de guvern şi asupra celor ale unor „delincvenţi străini”.

Yvette Cooper a reafirmat hotărârea sa de a „reduce considerabil numărul de persoane din sistemul de azil (…) pentru a pune capăt utilizării de hoteluri pentru a-i găzdui” la orizontul lui 2029.

Manifestaţii au avut loc vineri şi sâmbătă în faţa mai multor asemenea hoteluri în Regatul Unit, organizate de grupuri anti-imigraţie care urmează să protesteze din nou duminică.

La sfârşitul lui iunie, 32.059 de solicitanţi de azil erau găzduiţi în hoteluri, guvernul fiind obligat să le furnizeze un adăpost pe durata procesării dosarelor lor.