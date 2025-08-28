G4Media.ro
Super Bowl - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers taylor swift
Photo by Patrick T. Fallon / AFP

Logodna dintre Taylor Swift şi Travis Kelce bate recorduri pe Instagram / Postarea a primit 30 de milioane de ”like-uri” în 24 de ore

Articole28 Aug 0 comentarii

Anunţul logodnei lui Taylor Swift cu Travis Kelce a doborât recorduri de „like-uri” pe Instagram. Printre cei care au aprecia s-au numărat şi Meghan Markle şi Kate Middleton, transmite News.ro.

Postarea a devenit cea mai redistribuită – un milion de reposturi în mai puţin de 6 ore – şi cea mai apreciată din prima oră, cu 14 milioane de „like-uri”.

Douăzeci şi patru de ore mai târziu, postarea a bucurat peste 30 de milioane de persoane. Având în vedere că Taylor Swift are 281 de milioane de urmăritori, iar Travis Kelce, mai modest, 7,8 milioane de fani, acest lucru nu ar trebui să se oprească aici.

Deşi cererea în căsătorie a lui Travis Kelce, înconjurat de o avalanşă de trandafiri, a avut loc acum două săptămâni în Missouri, abia în 26 august fericitul cuplu a decis să anunţe vestea lumii întregi. Acest lucru a provocat câteva leşinuri în rândul fanilor şi multe lacrimi.

„El a dus-o acolo (n.r. într-o grădină din Lee’s Summit, oraş din Missouri), urmau să ia cina la restaurant, iar el i-a spus: «Hai să bem un pahar de vin»… Au ieşit afară şi acolo i-a cerut să vină cu el, a fost minunat”, a povestit Ed Kelce, tatăl lui Travis.

