La aeroportul „Henri Coandă” se instalează scanere care vor permite lichidele și gelurile în recipiente mai mari de 100 de mililitri în bagajele de cabină / BoardingPass: Aceste restricții vor fi eliminate după 1 septembrie 2025 ori la finalizarea instalării tuturor scanerelor noi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Reprezentanții BoardingPass spun că au început să fie schimbate scanerele pentru bagaje de cabină de la punctele de control de securitate la aeroportul „Henri Coandă” din București.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Așa cum era de așteptat, se instalează scanere care nu vor mai necesita scoaterea din bagaje a dispozitivelor electronice, iar lichidele și gelurile în recipiente mai mari de 100 de mililitri vor fi permise în bagajele de cabină.

De asemenea, la noile scanere au fost instalate și sisteme automate pentru mutarea tăvilor folosite pentru depozitarea bagajelor pentru scanare.

Până în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august, au fost schimbate patru scanere, iar altele urmează să fie schimbate în perioada imediat următoare.

Cu toate acestea, pentru moment, se menține nevoia de a scoate din bagaje dispozitivele electronice, iar lichidele și gelurile în recipie de peste 100 de mililitri sunt interzise.

Însă, probabil aceste restricții vor fi eliminate după data de 1 septembrie 2025 ori la finalizarea instalării tuturor scanerelor noi.

E important de menționat că restricția privind lichidele și gelurile în recipiente de peste 100 de mililitri se aplică pe toate aeroporturile din Europa, ea urmând să fie eliminată treptat de la punctele de control de securitate echipate cu noul tip de scanere.

În țara noastră, astfel de scanere există la punctele de control de securitate de la aeroporturile din Cluj Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București și vor fi instalate, în perioada următoare sau într-un termen de câțiva ani, și pe alte aeroporturi.

În urmă cu câteva luni, CNAB a înlocuit și scanerele pentru verificarea pasagerilor, la toate punctele de securitate de la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București”, transmite BoardingPass.