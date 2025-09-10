Kievul vede în reacţia NATO la atacul rusesc asupra Poloniei un precedent de aplicat în Ucraina pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, miercuri, la câteva ore după ce Polonia a fost nevoită să doboare mai multe drone ruseşti care au pătruns pe teritoriul său, că acestea au fost doborâte de avioane din mai multe ţări europene şi a propus extinderea acestui tip de acţiune comună pe teritoriul ucrainean pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei şi în interiorul Ucrainei, informează agenția de știri EFE.

„Precedentul de a utiliza aviaţia de luptă din mai multe ţări europene simultan pentru a doborî armamentul rus şi a proteja vieţi omeneşti este foarte semnificativ”, a spus Volodimir Zelenski pe reţelele sociale.

Preşedintele ucrainean a reamintit că Kievul a cerut în trecut ţărilor NATO să îşi utilizeze capacităţile de apărare anti-aeriană pentru a doborî, de pe teritoriul Alianţei din apropierea Ucrainei, drone şi rachete ruseşti ce survolează vestul ţării şi pun în pericol, de asemenea, ţările vecine care fac parte din Alianţa Nord-Atlantică, transmite Agerpres.

Drone şi rachete ruseşti sau resturi de proiectile ucrainene folosite pentru a respinge atacurile aeriene inamice au mai căzut anterior pe teritoriile României şi Poloniei, dar acest atac este primul care a dus la activarea sistemelor anti-aeriene într-o ţară membră NATO.

Conform informaţiilor făcute publice de Zelenski, cel puţin opt drone ar fi intrat în spaţiul aerian polonez.

„Din ce în ce mai multe dovezi indică faptul că această mişcare, această direcţie a atacului, nu a fost un accident”, a scris preşedintele ucrainean pe platforma X.

Preşedintele Zelenski a adăugat că Ucraina va transmite Poloniei toate informaţiile pe care le va obţine despre atacul rusesc. Kievul s-a oferit, de asemenea, să ajute Varşovia să „construiască un sistem eficient de avertizare şi protecţie” împotriva posibilelor noi atacuri ruseşti.

Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, a atribuit presupusul atac deliberat asupra teritoriului polonez din partea Rusiei intenţiei Moscovei de a „testa Occidentul”. Sîbiga a subliniat că Rusia va continua să îşi crească agresivitatea dacă nu va primi un răspuns ferm la acţiunile sale.

Potrivit datelor forţelor aeriene ucrainene, ruşii au folosit în atacul de noaptea trecută împotriva Ucrainei, în care drone au ajuns pe teritoriul polonez, 415 drone şi peste 40 de rachete de croazieră şi balistice. Un număr de 16 rachete şi 21 de drone nu au putut fi neutralizate de apărarea ucraineană şi au lovit în 17 locaţii distincte din Ucraina, neprecizate de forţele aeriene.

Acest atac face parte, conform Kievului şi aliaţilor săi, dintr-o nouă escaladare a activităţii aeriene ruseşti împotriva Ucrainei, care duminică a fost bombardată cu peste 800 de drone, în timp ce o rachetă a distrus parţial sediul guvernului din Kiev.

Atacul este fără precedent atât prin numărul mare de drone, cât şi prin faptul că a fost atacat un centru de decizie cheie, cum este clădirea guvernului.

Faptul că o rachetă Iskander a lovit sediul guvernului (situat într-o zonă din Kiev unde se concentrează principalele instituţii ale statului, una dintre cele mai protejate din ţară) este un simptom al deficitului grav în apărarea aeriană pe care îl are Ucraina, care a cerut de urgenţă partenerilor săi să îşi dubleze ajutorul în acest aspect.

Kievul se teme că în următoarele săptămâni va suferi o nouă campanie masivă de atacuri ruseşti împotriva sistemului său energetic, care a fost deja vizat luni de un bombardament masiv cu drone ce a provocat daune principalei centrale termice din regiunea capitalei Kiev.