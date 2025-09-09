Israelul ordonă evacuarea întregului oraș Gaza înaintea invaziei terestre

Armata israeliană (IDF) a emis marți primul ordin de evacuare pe scară largă pentru Gaza City, afirmând că toți civilii palestinieni trebuie să părăsească imediat întregul oraș, înaintea unei ofensive militare terestre majore împotriva Hamas, transmite Times of Israel.

Avertismentele anterioare emise de IDF în ultimele zile se refereau doar la anumite clădiri și la zona din jurul acestora.

„IDF este hotărâtă să învingă Hamas și va opera în zona orașului Gaza cu forță maximă, la fel cum a făcut-o în întreaga Fâșie”, a declarat colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, pe X.

Civilii palestinieni au primit instrucțiuni să se îndrepte către zona umanitară desemnată de Israel în sudul Fâșiei, pe drumul de coastă.

„Rămânerea în zonă este extrem de periculoasă”, a avertizat Adraee.

Anunțul a furnizat și un număr de telefon la care palestinienii pot „raporta blocajele rutiere ale Hamas sau încercările membrilor săi de a împiedica evacuarea”.

Săptămâna trecută, oficialii israelieni au acuzat Hamas că împiedică evacuarea civililor din orașul Gaza, afirmând că gruparea teroristă îi folosește pe aceștia ca scuturi umane, amplificând în același timp acuzațiile de „strămutare forțată” pentru a influența opinia publică internațională.

Martori au declarat marți că avioane militare israeliene au aruncat sute de fluturași asupra orașului Gaza, îndemnând locuitorii să fugă spre sud.

Israelul a declarat orașul Gaza, situat în nordul teritoriului, zonă de luptă, în contextul planurilor armatei de a-l cuceri într-o campanie menită să forțeze Hamas să se supună. Anumite părți ale orașului sunt deja considerate „zone roșii”, din care palestinienilor li s-a ordonat să se evacueze înaintea luptelor intense preconizate.

Acest lucru i-a pus pe locuitori în stare de alertă, inclusiv pe mulți dintre cei care se întorseseră după ce fugiseră din oraș în primele etape ale războiului dintre Israel și Hamas.

Având în vedere că buldozerele israeliene distrug terenurile din cartierele deja ocupate de armată și că unii lideri israelieni susțin relocarea în masă a palestinienilor din Gaza, mulți se tem că părăsirea orașului acum ar putea însemna plecarea definitivă.

În plus, mutarea poate fi costisitoare, iar spațiul este limitat în sudul supraaglomerat al Fâșiei.

Ordinele de evacuare de marți au provocat panică și confuzie în rândul locuitorilor celui mai mare centru urban din Fâșie.

Unii au spus că nu au de ales decât să plece spre sud, dar majoritatea au spus că vor rămâne, deoarece niciun alt loc nu era sigur.

„În ciuda bombardamentelor din ultima săptămână, am rezistat să plec, dar acum voi merge să fiu alături de fiica mea”, a spus Um Mohammad, o mamă de 55 de ani cu șase copii.

Duminică, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că aproximativ 100.000 de persoane au evacuat până acum orașul Gaza, un număr mult mai mic decât cel de un milion de locuitori estimat al orașului.

Între timp, ministrul apărării Israel Katz a declarat marți că enclava va fi redusă la ruine dacă Hamas, care guvernează Gaza, nu se dezarmează și nu eliberează ostaticii pe care îi ține captivi de 23 de luni, aceasta fiind ultima sa amenințare în timp ce armata se pregătea să invadeze orașul Gaza și continua să dărâme clădiri cu mai multe etaje.

În ultimele zile, IDF a efectuat mai multe atacuri asupra clădirilor înalte din orașul Gaza, despre care a afirmat că erau folosite de Hamas pentru a desfășura operațiuni împotriva trupelor, după ce a avertizat locuitorii să fugă.

„Un uragan fără precedent a lovit Gaza ieri”, a scris Katz pe X. „Treizeci de clădiri teroriste cu mai multe etaje au fost atacate și distruse, iar alte zeci de ținte teroriste au fost bombardate și demolate, pentru a distruge infrastructura de observație și terorism și a pregăti terenul pentru forțele terestre.”

„Dacă teroriștii Hamas nu depun armele și nu eliberează toți ostaticii, vor fi distruși, iar Gaza va fi rasă de pe fața pământului”, a declarat Katz.

Postarea a fost însoțită de un videoclip care arată prăbușirea turnului al-Ruya din prestigiosul cartier Rimal din orașul Gaza, luni.

Agenția de apărare civilă din Gaza, condusă de Hamas, a declarat luni că cinci clădiri înalte au fost distruse de armata israeliană în ultimele 72 de ore, un număr mult mai mic decât afirmațiile lui Netanyahu și Katz, potrivit cărora zeci de astfel de clădiri au fost lovite în ultimele zile.

Cele cinci clădiri, majoritatea cu 10-15 etaje, găzduiau aproximativ 4.100 de persoane în 209 apartamente, a declarat organismul de salvare și urgență.

Atacurile care au vizat clădirile au distrus și 350 de corturi din apropiere, care adăposteau aproximativ 3.500 de persoane, a adăugat acesta.