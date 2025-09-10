G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Iranul afirmă că a convenit un nou cadru de cooperare cu Agenţia…

muntele tarnacopului, iran, facilitati nucleare
Sursa Foto: X

Iranul afirmă că a convenit un nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică

Articole10 Sep • 45 vizualizări 0 comentarii

Iranul a declarat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), după ce şi-a suspendat colaborarea cu AIEA în urma atacurilor din iunie ale Israelului şi Statelor Unite, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Iranul şi AIEA au ajuns la un acord cu privire la modul de acţiune în acest nou context”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaï, la televiziunea de stat, după o întâlnire la Cairo între ministrul iranian de externe Abbas Araghchi şi directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a salutat acest nou cadru de cooperare între Iran şi AIEA, considerând că acesta ar putea deschide o „nouă cale” pentru negocierile în legătură cu programul nuclear al Teheranului.

El a mai spus că speră ca acordul să „favorizeze o înţelegere” mai întâi cu ţările europene care au ameninţat cu reimpunerea sancţiunilor, apoi „să conducă la o revenire la masa negocierilor între Iran şi Statele Unite”.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat „un pas important în direcţia bună”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UE şi Iran au discutat la Doha asupra unei soluţii negociate în problema programului nuclear iranian

Articole5 Sep • 91 vizualizări
0 comentarii

„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, își anunţă Israelul inamicii după lansarea unui nou satelit de spionaj

Articole4 Sep • 1.126 vizualizări
0 comentarii

Iranul a accelerat ritmul de producție de uraniu îmbogățit la 60%, potrivit AIEA

Articole3 Sep • 553 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.