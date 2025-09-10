Iranul afirmă că a convenit un nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică

Iranul a declarat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), după ce şi-a suspendat colaborarea cu AIEA în urma atacurilor din iunie ale Israelului şi Statelor Unite, relatează AFP, citată de News.ro.

„Iranul şi AIEA au ajuns la un acord cu privire la modul de acţiune în acest nou context”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaï, la televiziunea de stat, după o întâlnire la Cairo între ministrul iranian de externe Abbas Araghchi şi directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a salutat acest nou cadru de cooperare între Iran şi AIEA, considerând că acesta ar putea deschide o „nouă cale” pentru negocierile în legătură cu programul nuclear al Teheranului.

El a mai spus că speră ca acordul să „favorizeze o înţelegere” mai întâi cu ţările europene care au ameninţat cu reimpunerea sancţiunilor, apoi „să conducă la o revenire la masa negocierilor între Iran şi Statele Unite”.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat „un pas important în direcţia bună”.