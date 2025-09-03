G4Media.ro
Iranul a accelerat ritmul de producție de uraniu îmbogățit la 60%, potrivit…

Ali Khamenei
Photo by ATTA KENARE / AFP

Iranul a accelerat ritmul de producție de uraniu îmbogățit la 60%, potrivit AIEA

Articole3 Sep 0 comentarii

Iranul a accelerat ritmul de producție a rezervelor sale de uraniu îmbogățit la 60%, pragul apropiat de 90% necesar pentru fabricarea unei arme nucleare, potrivit unui raport confidențial al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) consultat de AFP miercuri, 3 septembrie, transmite Le Figaro.

Agenția a precizat că la 13 iunie 2025, dată care corespunde începutului războiului de 12 zile declanșat de un atac al Israelului împotriva Iranului, totalul se ridica la 440,9 kg, ceea ce reprezintă o creștere de 32,3 kg față de 17 mai.

În plus, AIEA a calificat drept „profund regretabilă” decizia Iranului de a suspenda cooperarea în urma războiului de 12 zile.

„Retragerea tuturor inspectorilor agenției din Iran din cauza preocupărilor legate de securitate în urma atacurilor militare asupra instalațiilor nucleare iraniene a fost necesară, având în vedere situația generală de securitate”, estimează agenția ONU, care îndeamnă Teheranul să reia inspecțiile „fără întârziere”.

