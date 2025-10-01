G4Media.ro
Centrala nucleară de la Zaporojie nu prezintă niciun „pericol imediat”, anunţă Agenţia…

sursa foto: Energoatom

Centrala nucleară de la Zaporojie nu prezintă niciun „pericol imediat”, anunţă Agenţia Internaţională a Energiei Atomice, după ce Zelenski a catalogat situaţia drept „critică”

Centrala Nucleară de la Zaporojie, ocupată de către forţele ruse în sud-estul Ucrainei, nu prezintă niciun ”pericol imediat”, atât timp cât funcţionează cu ajutorul ”generatoarelor diesel de urgenţă”, anunţă miercuri directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi , după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat drept ”critică” situaţia centralei, nealimentată cu curent de peste o săptămână, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”Cea mai mare centrală (nucleară) din Europa este privată de alimentare (cu energie electrică) externă de cel puţin o săptămână, ceea ce constituie de departe evenimentul de acest fel cel mai lung în cei peste trei ani şi jumătate de război”, afirmă într-un comunicat, difuzat în noaptea de marţi spre miercuri, Rafael Grossi.

El face aceste declaraţii după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat situaţia centralei drept ”critică”.

