Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, avertizează şeful AIEA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Centrala nucleară Zaporojie din Ucraina nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile, a declarat luni Rafael Grossi, şeful agenţiei de supraveghere nucleară a ONU (AIEA), relatează Reuters, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Centrala din sud-estul Ucrainei se află sub controlul Rusiei încă din primele săptămâni ale războiului, iar fiecare parte a acuzat-o în repetate rânduri pe cealaltă că bombardează uzina şi pune în pericol siguranţa nucleară.

Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a scris pe X că s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha la Varşovia şi au discutat despre centrală. El a adăugat că AIEA face eforturi pentru a facilita restabilirea alimentării ei cu energie electrică.

Oleh Korikov, şeful Inspectoratului de Stat pentru Reglementarea Nucleară din Ucraina, a declarat într-un comunicat că lipsa energiei electrice externe reprezintă „o ameninţare majoră la adresa siguranţei nucleare şi radiologice” şi a solicitat eforturi pentru restabilirea rapidă a acesteia.

AIEA a declarat că liniile electrice externe care alimentează centrala au fost întrerupte săptămâna trecută pentru a zecea oară în timpul conflictului şi că au fost puse în funcţiune generatoare diesel de urgenţă.

Liniile furnizează energia electrică necesară pentru răcirea combustibilului reactoarelor şi prevenirea topirii.

Sîbiha, scriind despre întâlnirea sa cu Grossi pe X, a declarat că Rusia „a furat centrala nucleară ucraineană şi încearcă să o integreze cu forţa în reţeaua sa, în ciuda riscului crescând de accident nuclear. Am convenit că lumea nu poate permite acest lucru”, a adăugat el.

Şeful diplomaţiei ucrainene a mai spus că „singura opţiune realistă” este să se acorde AIEA administrarea temporară a centralei.