Influentă în culise, dar absentă public: Melania Trump își alege cu atenție aparițiile în al doilea mandat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De mai bine de o lună, Melania Trump nu a fost văzută la Casa Albă. Totuși, în timp ce soțul ei se pregătea de un summit crucial în Alaska cu Vladimir Putin, prima doamnă practica propria diplomație. Într-o scrisoare adresată direct liderului rus, ea scria: „Fiecare copil are aceleași vise liniștite în inimă… visează la iubire, la posibilități și la siguranță”, relatează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Mesajul a subliniat rolul discret, dar influent, pe care Melania Trump îl joacă în al doilea mandat al soțului său, chiar dacă își păstrează distanța de Washington. Prima doamnă a bifat doar 19 apariții publice în acest mandat, față de 40 la același punct în primul. Echipa ei din East Wing este redusă la jumătate, iar interesul față de tradițiile simbolice, de la plantări de arbori la evenimente oficiale este minim.

Totuși, cei din jurul cuplului spun că președintele îi cere des opinia, iar schimburile lor, mesaje și apeluri zilnice, influențează deciziile politice. „Oamenii subestimează cât de normal e cuplul lor. El chiar o ascultă și îi caută sfatul”, spune o sursă apropiată.

Scrisoarea către Putin nu a menționat explicit Ucraina, dar a făcut aluzie la „întunericul” care apasă asupra copiilor prinși în război. De altfel, Donald Trump însuși a recunoscut că reacțiile soției la imaginile cu Gaza sau Ucraina i-au temperat discursul. Memele virale din Ucraina au transformat-o chiar în „Agent Melania Trumpenko”.

Fostul șef de cabinet al primei doamne Laura Bush spune că Melania are credibilitatea dată de propriul trecut, fiind născută în Iugoslavia comunistă. „Primele doamne au o autoritate morală unică”, afirmă Anita McBride, comparând implicarea actuală cu gesturile similare făcute de Nancy Reagan, Jackie Kennedy sau Laura Bush.

Melania și-a făcut simțită prezența și pe plan intern, pledând pentru protecția copiilor împotriva deepfake-urilor și pornografiei de răzbunare, dar și obținând, potrivit Casei Albe, o alocare de 25 de milioane de dolari pentru tinerii din sistemul de plasament. Recent, a vizitat copile afectate de inundațiile catastrofale din Texas, unde a purtat brățări ale prieteniei și s-a rugat cu ele.

În rest, Melania rămâne un personaj public rar. Locuiește mai mult între New York și Palm Beach, cu vizite sporadice la Washington. Stafful ei redus la cinci oameni, față de 20+ în cazul lui Jill Biden, reflectă reticența de a construi o echipă după trădările fostelor colaboratoare, unele dintre ele transformate în autoare de memorii sau martore împotriva președintelui.

„Nu cred că e ceva personal. Pur și simplu nu o interesează partea protocolară a rolului”, spune un apropiat.

Lipsa unei echipe solide face ca prima doamnă să nu aibă deocamdată o agendă proprie clară, iar campania „Be Best” din primul mandat nu a fost extinsă. Totuși, rarele ei gesturi, o scrisoare către Putin, comentarii indirecte despre război, arată că atunci când vorbește, vocea ei se face auzită.

„Când vorbește, oamenii ascultă. Poate tocmai pentru că o face atât de rar. Și asta îi dă o putere aparte”, conchide sursa.