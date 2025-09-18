Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene și intrarea în incapacitate de plată / Ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna viitoare

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi la Euronews România că dacă guvernul nu lua măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea în incapacitate de plată. Premierul a mai spus că săptămâna viitoare va comunica o decizie legată de plafonarea adaosurilor la alimentele de bază. El a mai anunțat că guvernul se pregătește să facă rectificarea de buget săptămâna viitoare.

Vezi mai jos principalele declarații ale premierului:

Despre eliminarea plafonării la adaosul comercial pe alimentele de bază: Măsura de a interveni în piață nu rezolvă problema, trebuie să susținem procesarea, ca să avem mai multe produse românești, să avem companii mai competitive, să susținem industria agroalimentară.

Trebuie să ne asigurăm de existența unei competiții corecte, în lanțurile de distribuție au acces toți producătorii români, care sunt încurajați și promovați. După discuția de mâine și de săptămâna viitoare vom lua o decizie. Partidele politice, chiar și cele guvernamentale, pot iniția legi. Astfel de decizii nu le luăm pe picior. Adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția și în funcție de toate datele vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare.

Dobânzile pe care România le plătește anul acesta sunt 11 milioane de euro și în fiecare an dobânzile pe care le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia vor fi tot mai mari. Dacă nu reducem această diferență, guvernele vor fi doar niște agenții de plăți, nu vom mai putea dezvolta România. România trebuia să-și corecteze acest deficit până anul trecut

S-a declanșat această procedură de suspendare de fonduri dar ea nu este finalizată

Dacă nu luam aceste măsuri (Pachetul 1 și 2) efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea într-o incapacitate de plată

În situații excepționale am salvat o situație dificilă, asta nu înseamnă că măsurile nu trebuie luate, dar nu pot fi luate de pe o zi pe alta pentru că implică legi aproape pentru fiecare domeniu (…) nicio măsură nu se lasă cu aplauze

Dacă doar încercăm să mimăm că am face reduceri va fi doar o chestiune de timp până când aceste încasări pe care le facem vor fi consumate de cheltuielile care sunt foarte mari și ne întoarcem de unde am plecat

Sunt multe companii de stat mici din energie sau de la Ministerul Economiei care trebuie fie redresate, fie închise

Impactul pe educație e la nivelul de 4-5 miliarde anualizat, dat de reducerea numărului de posturi acoperite de plata cu ora – circa 15.000 posturi, de reducerea degrevărilor de predare la directori și inspectori (cam 10.000 de oameni), și de reducerea burselor. La burse am crescut de la 4% din elevi care primeau burse în 2015 și am ajuns în 2024 ca 62% din elevi să ia burse în cuantum total anual de aproape 1 miliard de euro. Ajunseserăm să acordăm burse studenților inclusiv vara, nicăieri în lume nu se poate. Și eu aș dori să dăm burse la toată lumea, dar nu îi avem

Va fi o perioadă dificilă de câteva luni, până la jumătatea anului viitor. Când iei astfel de măsuri, ai un efect de contracție economică și ușor inflaționiste. Vom avea o inflație încă mare până la finalul anului și va începe să scadă de anul viitor. Estimările BNR ne duc către o inflație de 9-10% la final de 2025, care va începe să scadă din 2026

Ce se întâmplă cu educația în rural? Avem problema reducerii numărului de copii din cauza scăderii natalității și a migrației populației – atât în străinătate, cât și spre mari orașe. Încă sunt clase la simultan, unde de ani de zile calitatea învățământului lasă de dorit – se vede din mediile de la evaluarea națională de la clasa 8. Decât să avem astfel de clase la simultan, e mai bine să achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată ca să aibă calitatea predării cât mai apropiată de educația din orașe

Despre absența de la întâlnirea cu primarii: Am fost la toate întâlnirile cu autoritățile locale, nu a fost niciodată un refuz de întâlniri. Ieri a fost pur și simplu o nepotrivire de program, s-a prelungit o ședință la Parlament și nu am putut ajunge, dar au fost vicepremier și miniștri

Reforma administrației locale: Ca să ai efecte trebuie să reduci cheltuieli care sunt an de an, cheltuielile de personal. Există calculat câși angajați ar trebui să aibă o primărie în funcție de numărul de locuitori. Dacă s-ar reduce aproximativ 13.000 de angajați ar însemna că jumătate din primării trebuie să își reducă numărul de angajați, cealaltă jumătate – nu

Există acord politic pentru această variantă de reducere de personal? Nu e ușor de acceptat, mereu vor fi discuții. Eu sper să ajungem la o soluție pentru că eram toți conștienți că nu poți scădea deficitul fără să scazi cheltuielile. Administrația e un bloc mare de personal. Pe lângă cei 130.000 de angajați din primării și CJ-uri, mai sunt 150.000 de angajați în asistență socială, mai sunt și alții în unitățile sanitare din subordinea primăriilor. E și o chestiune de echitate. Unii primari au ținut salariile la un nivel rezonabil, alții nu – gândiți-vă cum se simt angajații cu salarii mai mici

Există vreun scenariu în care PSD ar putea ieși de la guvernare? Stabilitatea politică e un element important, înseamnă încrederea în țara respectivă. Al doilea element e situația dificilă în care ne aflăm, și indiferent cine e la guvernare, soluții nu sunt prea multe. Trebuie scăzute cheltuielile, crescute veniturile și găsiți banii pentru a continua multele proiecte începute. Indiferent cine e la guvernare, corecțiile trebuie făcute. Fiecare partid își ia propriile decizii, dar cu toții avem o responsabilitate

Care e dinamica cu președintele Nicușor Dan? Avem o relație corectă, de colaborare instituțională.

De ce nu vă întâlniți cu Ursula von der Leyen luni la Bruxelles? E plecată în SUA, iar întâlnirile pe care le am cu cei trei comisari sunt legate de deficitul bugetar și de rectificarea bugetară, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene. Ne pregătim să facem rectificarea de buget săptămâna viitoare. Au fost situații în care alocările de bani din bugetul 2025 au fost total nerealiste. Mă întâlnesc și cu comisarul pe Apărare pentru investițiile din SAFE

Suntem pregătiți de războiul hibrid al Rusiei? Toate instituțiile implicate trebuie să își facă datoria. Pe de altă parte, e nevoie să recâștigăm încrederea oamenilor în instituții, în guvernare, să arătăm că lucrăm pentru oameni și corectăm nedreptățile din ultimii ani

În Republica Moldova nu ne dorim un proxy la conducere. Am încredere în votul românilor basarabeni

Cât va fi bugetul pentru apărare? Va fi o creștere treptată, anul viitor vom fi undeva apropiat de anul acesta, 2,3% din PIB.

La ce ne așteptăm la deficitul bugetar în acest an? În toamna acestui an, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% din PIB la finalul anului. Anul viitor ar trebui să coborâm cât mai aproape de 6% din PIB deficit

Ați luat în calcul vreodată să demisionați? Mereu m-am gândit ca dacă avem un program de guvernare, trebuie să fac tot ce ține de mine pentru a-i respecta pe români să nu iau un salariu degeaba. E o mare onoare să fii în serviciul comunității. E foarte important pentru mine să poți ieși pe stradă când nu mai ești pe funcție. Asta încerc să fac și acum. Nu e comod să lucrezi cu 4 partide cu abordări diferite, să iei măsuri nepopulare, dar nu putem să trecem peste aceste greutăți decât făcând acest efort