Holocaust, Covid-19, comentarii transfobe… O fostă actriță din „Războiul Stelelor” și Disney ajung la un acord în cazul unei plângeri de concediere abuzivă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gina Carano, susținătoare a lui Donald Trump și fostă actriță din „The Mandalorian”, bazat pe universul Star Wars, a fost concediată de Disney în 2021 din cauza pozițiilor sale privind Holocaustul, pandemia Covid-19 și drepturile persoanelor transgender. Această susținătoare a lui Trump, care a depus atunci o plângere pentru concediere abuzivă, a ajuns joi, 7 august, la un acord cu studioul, scrie BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compania anunțase că se desparte de actrița specializată în arte marțiale din cauza „mesajelor sale abominabile și inacceptabile” pe rețelele sociale, „denigrând oamenii pe baza identității lor culturale și religioase”.

Joi, un purtător de cuvânt al Lucasfilm, o filială Disney, a anunțat că studioul „a ajuns la un acord cu Gina Carano pentru a rezolva problemele legate de litigiul său în curs”.

Într-o declarație trimisă AFP, Disney a declarat că „așteaptă cu nerăbdare oportunitatea de a lucra cu doamna Carano în viitorul apropiat”. Detaliile acordului nu au fost dezvăluite.

Comentarii defăimătoare

Pe rețelele de socializare, Gina Carano a făcut o comparație între a fi conservator în Statele Unite și a fi evreu în Germania nazistă.

„Soldații naziști puteau aduna cu ușurință mii de evrei”, deoarece „guvernul îi făcea pe propriii vecini să îi urască doar pentru că erau evrei”, a scris ea pe X. „Cu ce diferă asta de a urî pe cineva pentru opiniile sale politice?” Ea a însoțit această postare cu o fotografie a unei femei evreice bătute sub regimul lui Hitler.

Într-o altă postare, actrița a ironizat o persoană care purta mai multe măști în timpul pandemiei Covid-19.

De asemenea, ea a provocat controverse adoptând „boop/bop/beep” ca pronume pe rețelele sale de socializare, o decizie interpretată de detractorii săi ca o aluzie la persoanele transgender.

În plângerea sa, susținută și finanțată de Network X, deținută de Elon Musk, ea a explicat că a fost hărțuită online de „extremiști de stânga” și a considerat că angajatorul său i-a pătat reputația și i-a redus șansele de a lucra în industria audiovizuală.