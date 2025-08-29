G4Media.ro
Gruparea teroristă Hamas transmite că ostaticii israelieni din Gaza vor fi supuşi „aceloraşi riscuri” ca şi luptătorii săi

Gruparea teroristă Hamas a avertizat vineri că ostaticii israelieni vor fi supuşi „aceloraşi riscuri” ca şi luptătorii săi, în faţa trupelor israeliene care se pregătesc să lanseze o ofensivă asupra oraşului Gaza, relatează AFP, confrm Agerpres.

„Vom avea grijă de prizonieri (ostatici, n.red.) cât de bine putem, iar aceştia vor fi cu luptătorii noştri în zonele de luptă şi confruntări, supuşi aceloraşi riscuri şi aceloraşi condiţii de subzistenţă”, se arată într-un comunicat difuzat de mişcarea islamistă palestiniană.

„Pentru fiecare captiv ucis în agresiune, vom publica numele, fotografia şi dovada morţii”, se adaugă în textul atribuit purtătorului de cuvânt al braţului armat al Hamas, cunoscut sub numele de război Abu Obeida.

După aproape doi ani de război declanşat de atacul fără precedent al Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să se pregătească pentru o ofensivă majoră iminentă asupra oraşului Gaza, cu scopul declarat de a anihila Hamas şi de a recupera toţi ostaticii încă deţinuţi în Fâşia Gaza.

Dintre cei 251 de ostatici răpiţi în timpul atacului din 7 octombrie, 47 sunt în Fâşia Gaza, dintre care aproximativ 20 ar fi în viaţă.

Conform unei estimări a ONU, aproximativ un milion de palestinieni se află în oraşul Gaza, pe care armata israeliană l-a declarat oficial vineri „zona de luptă”, notează AFP.

