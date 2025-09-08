Gruparea Hamas afirmă că atacul de la Ierusalim, soldat cu 5 morţi, este un răspuns la genocidul din Gaza

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a salutat luni atacul armat comis de doi „luptători din rezistenţă” într-o staţie de autobuz din Ierusalim, în care şi-au pierdut viaţa cinci oameni în apropierea aşezării Ramot Alon, şi a declarat că aceasta constituie un „răspuns natural” la genocidul pe care Israelul îl comite în Gaza, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Această operaţiune este un răspuns natural la crimele ocupaţiei şi la războiul de exterminare pe care îl poartă împotriva poporului nostru. Este un mesaj clar că planurile sale de a ocupa şi distruge oraşul Gaza şi de a profana Moscheea Al-Aqsa nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat Hamas într-un comunicat oficial.

Potrivit grupării islamiste, această operaţiune „în inima Ierusalimului” ameninţă securitatea regiunii şi confirmă „hotărârea” sa de a continua rezistenţa şi de a confrunta politicile coloniale israeliene.

Hamas a cerut, de asemenea, o „intensificare a confruntării” împotriva trupelor şi coloniştilor israelieni din Cisiordania, un teritoriu ocupat de Israel din 1967 şi unde a stabilit sute de puncte de control militare şi un sistem de permise care împiedică libera circulaţie a peste două milioane de palestinieni, notează EFE.

Luni, cinci oameni au fost ucişi şi 12 răniţi, dintre care unii grav, într-un atac armat la Ierusalim, potrivit serviciilor de urgenţă israeliene. Cei doi presupuşi atacatori au fost ucişi de civili înarmaţi şi de un soldat, conform unui comunicat al poliţiei.