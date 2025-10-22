Hamas spune că a dat o lovitură severă unui grup armat care ameninţă securitatea în Gaza

O forţă de securitate din cadrul mişcării islamiste Hamas susţine că a dat o „lovitură severă” în sudul Fâşiei Gaza unui grup armat care ameninţă securitatea teritoriului palestinian, relatează AFP.

Forţa de Descurajare, o entitate de securitate creată recent de Hamas, a transmis într-un comunicat că a vizat „marţi dimineaţa devreme în Fâşia Gaza” miliţia lui Yasser Abu Shabab, care „a încercat să destabilizeze securitatea internă şi să desfăşoare activităţi suspecte şi ilegale”.

Ea a mai precizat că „operaţiunea a dus la arestarea mai multor membri ai miliţiei şi la confiscarea echipamentului şi instrumentelor militare folosite în activităţile lor subversive, după o monitorizare atentă a mişcărilor acestora în ultimele zile”.

Conform relatărilor din mass-media israeliene şi palestiniene, un grup armat numit Forţele Populare, format din membri ai unui trib beduin condus de Yasser Abu Shabab, operează în această regiune sudică, deşi dimensiunea sau arsenalul grupului nu sunt cunoscute oficial.

În iunie, autorităţile israeliene au recunoscut că sprijină şi înarmează clanuri palestiniene care se opun Hamas, fără a-l numi direct pe cel condus de Yasser Abu Shabab.

Unitatea de securitate a Hamas declară că „vizează în mod continuu ascunzătorile (…) celor care ameninţă securitatea societăţii sau adăpostesc persoane în afara legii”.

Ciocniri interpalestiniene au izbucnit la începutul săptămânii trecute în cartierul Shujaya din oraşul Gaza, între această forţă a Hamas şi grupuri armate, inclusiv cea a lui Yasser Abu Shabaab.

Duminică, un martor din Rafah (sudul Fâşiei Gaza) a raportat schimburi de focuri între Forţa de Descurajare şi gruparea armată a lui Yasser Abu Shabaab. Potrivit acestuia, armata israeliană a intervenit apoi.

Acest incident a precedat o serie de atacuri aeriene israeliene de duminică, care au subminat armistiţiul dintre Israel şi Hamas, în vigoare din 10 octombrie.

Chiar săptămâna trecută, televiziunea Hamas a publicat o înregistrare video care arăta ceea ce susţinea a fi execuţia a opt ‘colaboratori’ israelieni pe străzile oraşului Gaza, după retragerea armatei israeliene.

Preşedintele american Donald Trump, care a iniţiat planul de a pune capăt războiului de doi ani dintre Israel şi Hamas, a ameninţat că ‘va merge să ucidă’ membri ai Hamas dacă aceasta din urmă ‘nu va înceta să omoare oameni’ în Gaza.