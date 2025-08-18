Galațiul devine capitala folclorului internațional / Muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”

Consiliul Județean Galați, prin Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, organizează, în perioada 21 – 24 august, Festivalul Internațional de Folclor „Doina Covurluiului”, ediția a XVIII-a.

Pe scena de la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” (Grădina Botanică), vor evolua în fiecare seară a festivalului, începând cu ora 19.00, ansambluri folclorice din 11 țări: România, Turcia, Franța, Italia, Grecia, Cehia, Mexic, Indonezia, Macedonia de Nord, Maroc și Congo.

De asemenea, în fiecare seară de festival, vor susține recitaluri artiști renumiți ai muzicii românești: Andra, Damian Drăghici & Brothers, Irina Rimes, Zdob și Zdub.

„Pregătiți-vă pentru cel mai mare spectacol de folclor din această vară! Este un eveniment care unește culturi, tradiții și oameni din toate colțurile lumii. La Galați, folclorul nu are frontiere, ci devine o punte de prietenie între popoare.

Dragi gălățeni, vă așteptăm și în acest an să veniți în număr cât mai mare alături de noi la această sărbătoare a folclorului – unde cântecul, dansul și voia bună se împletesc într-un spectacol de neuitat!”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Intrarea la spectacole va fi liberă.

În aceeași locație, în perioada festivalului, se va desfășura și Târgul Meșterilor Populari, la care vor fi prezenți aproximativ 50 de meșteri artizani din județul Galați și din țară.