FRF spune că nu se pune problema demiterii lui Mircea Lucescu

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a precizat că nu se pune problema unei demiteri a lui Mircea Lucescu (80 de ani) după ce tricolorii au remizat, scor 2-2, în deplasare cu Cipru. Meciul a contat pentru preliminariile CM de fotbal din 2026.

România păstrează doar șanse teoretice de a mai obține calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, dar FRF a exclus varianta îndepărtării lui „Il Luce”.

„Nu, nici nu s-a pus problema să discutăm despre acest lucru (n.r. demiterea lui Mircea Lucescu). Nu cred că e vorba de așa ceva și nu se discută astfel de lucruri la starea de spirit pe care toți o aveam aseară. Toată lumea era dezamăgită, tristă. Îți dai seama că nu e bine.

A fost o atmosferă… Nu se auzeau comentarii, nici musca nu se auzea în avion. Nu s-a discutat despre demisia lui Mircea Lucescu nicio secundă. Nu se va întâmpla vreun șoc, nu, nu. Nu se pot lua astfel de decizii.

Chiar dacă el a avut o atitudine extrem de calmă, extrem de normală, la câtă experiență are, nu cred că ia decizii sub imperiul emoționalului. Sunt sigur că vor fi discuții zilele astea, ne vom întâlni și vom vedea de ce, cum, pentru ce.

Trebuie să discuți, nu poți să ascunzi ce s-a întâmplat aseară, nu? Va dura până când va lua el o hotărâre, nu știu. Analiza trebuie făcută, trebuie să faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat și nu numai aseară, ci în ultima perioadă. O analiză corectă a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat în ultimele meciuri. Așa e logic.

A stat lângă mine (n.r. Mircea Lucescu), am stat unul lângă altul. A fost calm, gânditor. Nu am vorbit despre meci, nu avea sens. Nu a zis nimic nici Lucescu.

Când am ajuns la București, am ajuns la 7 dimineața am zis că ne vedem mâine. Nu am dormit deloc până acum” – Mihai Stoichiță, pentru Fanatik.

Grupa H, clasament

1 Bosnia și Herțegovina 12 puncte (11-3 golaveraj) / 5 meciuri

2 Austria 12 (9-2) / 4 meciuri

3 România 7 (10-6) / 5 meciuri

4 Cipru 4 (5-7) / 5 meciuri

5 San Marino 0 (1-18) / 5 meciuri.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Programul Grupei H

21 martie

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0

21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru 1-0

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

21:45 – Cipru – ROMÂNIA 2-2

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.