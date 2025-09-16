G4Media.ro
Sursa foto: © Paulgrecaud | Dreamstime.com / Photo 61190226

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, deplânge lentoarea cu care Europa se reformează / Von der Leyen dă vina pe Parlamentul European

Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a deplâns marţi „lentoarea” cu care acţionează Europa în a-şi restabili competitivitatea, la un an după ce Draghi a prezentat un raport în care pleda pentru „reforme radicale” pentru a scăpa de declinul economic, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Companiile şi cetăţenii (…) sunt dezamăgiţi de lentoarea Europei şi de incapacitatea sa de a se mişca la fel de repede ca şi Statele Unite sau China”, a declarat Draghi într-un discurs la Bruxelles.

„Modelul nostru de creştere se erodează, vulnerabilităţile noastre se intensifică, iar finanţarea investiţiilor necesare nu este clar definită”, a remarcat economistul italian, invitat de Comisia Europeană să facă o evaluare iniţială, la douăsprezece luni de la publicarea recomandărilor sale.

Disputa comercială cu Statele Unite şi îndatorarea ţărilor europene „ne-au amintit cu cruzime că inacţiunea ameninţă nu numai competitivitatea noastră, ci şi suveranitatea noastră”, a adăugat Draghi. Chiar dacă a salutat acţiunile deja întreprinse şi hotărârea Comisiei Europene de a adopta mai multe măsuri pentru a reveni pe drumul cel bun, Draghi a regretat că „guvernele nu sunt conştiente de gravitatea situaţiei”. „A continua la fel ca şi până acum înseamnă a ne condamna la retrogradare. Pentru a ieşi din asta, trebuie să schimbăm viteza, amploarea şi intensitatea”, a adăugat Draghi.

La rândul său, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a recunoscut necesitatea accelerării reformelor, enumerând totuşi o listă de realizări din ultimul an, în special în domeniul inteligenţei artificiale, al relansării industriei de apărare şi al relaxării sarcinilor de reglementare.

Printre altele, Ursula von der Leyen a atacat celelalte instituţii europene, în special Parlamentul, care încă nu a adoptat o serie de aşa-numite legi „Omnibus” de simplificare a reglementărilor. „Avem nevoie de acţiuni urgente pentru a răspunde nevoilor urgente, deoarece întreprinderile şi lucrătorii noştri nu mai pot aştepta”, a declarat Ursula von der Leyen.

De asemenea, preşedinta Comisiei a cerut finalizarea „în regim de urgenţă” a pieţei unice, un proiect vast constând în eliminarea până în 2028 a multiplelor bariere interne care continuă să împiedice activitatea economică în multe domenii.

Potrivit unei estimări a Fondului Monetar Internaţional, aceste bariere intra-europene reprezintă echivalentul a 45% din taxele vamale pentru mărfuri şi 110% pentru servicii.

Tags:
