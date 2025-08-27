Fiul și nepoata lui Charlie Chaplin vor fi prezenți la Brașov, la Rroma Film Festival / E singurul festival de film dedicat minorității rome

Rroma Film Festival revine cu ediția a treia în în orașul Brașov și în comuna Augustin, în perioada 5-7 septembrie, iar printre invitații de anul acesta se numără actorul american Michael John Chaplin, fiul celebrului Charlie Chaplin, care va fi prezent la gala de deschidere a festivalului, când va avea loc și premiera națională a filmului „Spirit Of The Tramp”, realizat de fiica lui, Carmen Chaplin (foto), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Filmul va fi difuzat la Cinema Astra din Brașov.

Producțiile cinematografice selectate în competiția festivalului vor fi prezentate publicului, în 6 septembrie, la Centrul Cultural Augustin.

„Anul acesta am selectat un număr de 15 filme de scurmetraj cu autori din 8 țări, de pe toate continentele aproape, pentru că doar din Africa nu avem. Suntem foarte încântați de faptul că aceste filme vor fi prezentate publicului și invitaților speciali pe care îi vom avea. Este vorba despre familia Chaplin și prezența Vioricăi Doga”, spune unul dintre organizatorii evenimentului, Bianca Michi Nema.

Pentru prima oară la acest festival vor fi jurizate și filme de animație, mai spune organizatorul evenimentului: „Cele 15 filme selectate se înscriu în mai multe zone cinematografice, respectiv filme artistice, de ficțiune, documentare. Avem și animații anul acesta care concurează pentru premiile care se vor acorda în cadrul festivalului”, spune ea.

În ultima zi a festivalului va avea loc Gala de premiere a filmelor aflate în competiție, la Centrul Cultural Augustin.

Cu acest prilej, publicul se va întâlni cu Viorica Doga, fiica marelui compozitor Eugen Doga, care va susține un masterclass prilejuit de aniversarea a 50 de ani de la premiera peliculei „Șatra”, film care va fi difuzat de la orele 18:30, în Piața Sfântul Ioan din Brașov.

Rroma Film Festival este un proiect inedit în spațiul cultural românesc și european, fiind singurul festival de film dedicat minorității rome. Evenimentul își propune să ilustreze cultura specifică acestei minorități adesea aflată în situații de marginalizare și să promoveze dialogul intercultural.

Festivalul se desfășoară în orașul Brașov și în comuna Augustin, județul Brașov oferind publicului acces gratuit la filmele de scurt metraj inspirate din cultura romilor înscrise în competiție precum și la creații cinematografice de lung metraj care și-au câștigat faima pe plan național și internațional.