Filme tematice inspirate din cultura romă în competiţia Rroma Film Festival de la Braşov (5-7 septembrie) / Invitat de onoare, Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Filme tematice inspirate de cultura romă din Polonia, Cehia, Marea Britanie, Ungaria, Bulgaria, Mexic, Spania şi România vor fi prezentate în competiţia celei de-a treia ediţii a Rroma Film Festival, eveniment care va avea loc în perioada 5 – 7 septembrie la Braşov şi în comuna Augustin.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, în cadrul evenimentului vor fi prezentate inclusiv creaţii cinematografice premiate la festivaluri internaţionale.

Invitatul de onoare al ediţiei este Michael J. Chaplin, fiul lui Charlie Chaplin.

Festivalul se va deschide pe 5 septembrie, ora 18:00, la Cinematograful ASTRA din Braşov, unde va avea loc proiecţia filmului „Spirit of the Tramp”, regia Carmen Chaplin, peliculă care evocă originile rome ale lui Charlie Chaplin, oferind o perspectivă unică asupra vieţii şi moştenirii muzicale a lui Chaplin prin ochii familiei sale. Proiecţia va avea loc în prezenţa actorului, producătorului şi scriitorului Michael John Chaplin, fiul artistului şi nepotul marelui dramaturg Eugene O’ Neill, care va evoca spiritul ţigănesc care l-a însoţit pe tatăl său de-a lungul vieţii şi carierei.

Filmele selectate în competiţie vor fi prezentate publicului pe 6 septembrie la Centrul Cultural al Comunei Augustin, între orele 11:00-18:00, iar seara va culmina cu o petrecere autentic ţigănească la lumina focului care va încinge atmosfera din Parcul Primăriei din Augustin începând cu orele 20:30. Cu acest prilej va avea loc un spectacol extraordinar susţinut de Lavinia Răducanu care are un repertoriu inspirat din folclorul ţigănesc din Ungaria, Serbia şi Rusia. Ea va fi acompaniată de Gabriel Muzicaş şi Rafael Muzicaş.

Juriul competiţiei îi va avea în componenţă pe Laura Baron Georgescu – profesor universitar dr. la UNATC şi fondatoare a Festivalul Film4Fun (preşedintele juriului), compozitorul şi muzicianul Michael Creţu, scenografa şi artista vizuală Oana Cocea – absolventă la L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre din Paris, şi Marius Imre Parno, expert în proiecte de educaţie a romilor.

Pe 7 septembrie, la Centrul Cultural al Comunei Augustin publicul va avea ocazia de a se întâlni cu Viorica Doga care va susţine de la ora 12:00 un masterclass prilejuit de aniversarea a 50 de ani de la lansarea celebrei pelicule „Şatra’ (Republica Moldova, 1975, regia Emil Loteanu, muzica Eugen Doga).

Rroma Film Festival dedică ceremonia de închidere a celei de a treia ediţii marelui regizor moldovean Emil Loteanu şi compozitorului de renume mondial Eugen Doga, care a trecut în eternitate în primăvara acestui an. Evenimentul va avea loc în prezenţa regizoarei Viorica Doga, fiica marelui muzician, care va evoca figura emblematică a tatălui său. Proiecţia va avea loc la ora 18:30 în Piaţa Sf. Ioan din Braşov şi va fi însoţită de un moment extraordinar de dansuri ţigăneşti susţinut de „Sundari Atelier de dans cu Anais”.

Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este liberă.

Programul complet se poate regăsi pe https://www.facebook.com/RROMAfilmfestival şi www.rriff.ro.

RROMA Film Festival este organizat de Asociaţia CRN şi finanţat de Consiliul Judeţean Braşov şi se desfăşoară cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov şi al Primăria Comunei Augustin. AGERPRES / (AS – redactor: Petronius Craiu, editor: Marius Frăţilă)