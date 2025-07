Dracula Film Festival, inclus în topul mondial al festivalurilor de gen, lansează competițiile de filme pentru ediția 2025 / Secțiunile sunt Dracula Trophy, Little Dracula, Vlădutz și Dracula Digital

Dracula Film Festival, cel mai important eveniment cinematografic dedicat filmului fantastic din România, anunță lansarea competițiilor oficiale pentru cea de-a XIII-a ediție, care va avea loc la Brașov, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2025, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Festivalul a fost inclus în prestigiosul Top 90 Best Genre Film Festivals on Earth, realizat de platforma Dread Central cu sprijinul a peste 30 de experți internaționali din industrie. Astfel, Dracula Film Festival se alătură celor mai relevante evenimente de gen din lume.

Competițiile oficiale Dracula Film Festival sunt deschise pentru înscrieri și vizează filme horror, SF, thriller, supranaturale, comedii negre, animații, filme experimentale sau de tip cult, produse între 2023 și 2025 și care nu au fost difuzate anterior în România.

Festivalul include patru secțiuni competiționale:

• Dracula Trophy – competiția de lungmetraj internațional;

• Little Dracula – competiția internațională de scurtmetraj;

• Vlădutz – competiția de scurtmetraj românesc;

• Dracula Digital – competiție dedicată tinerilor cineaști amatori, pentru scurtmetraje realizate cu telefonul mobil.

Pentru primele trei secțiuni, înscrierile se fac pe platforma FilmFreeway.

Competiția Dracula Digital este destinată tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani, pasionați de film și storytelling vizual. Înscrierile se fac până pe 21 septembrie pe www.draculadigital.ro. Filmele selectate vor fi supuse votului public și evaluării juriului, iar echipele finaliste vor realiza un nou scurtmetraj în timpul festivalului, pornind de la cuvinte-cheie oferite de organizatori. Premiul pentru echipa câștigătoare este de 500 de euro.

„Ne bucurăm că Dracula Film Festival este recunoscut internațional drept un reper pentru filmul de gen. Pentru ediția din acest an ne dorim o selecție de filme puternice, care să provoace, să impresioneze și să stârnească imaginația, atât prin competițiile oficiale, cât și prin evenimentele speciale din afara acestora”, declară Ioan Big, directorul festivalului.

Selecția filmelor de lungmetraj este realizată de Ioan Big, jurnalist și colaborator cu numeroase publicații din țară și din străinătate, în timp ce selecția scurtmetrajelor este semnată de criticul de film Cristian Mărculescu. Filmele vor fi jurizate de un juriu internațional format din profesioniști ai industriei cinematografice.

Dracula Film Festival rămâne un reper pentru fanii culturii Pop & Fantasy, oferind în fiecare toamnă, la Brașov, un program divers care include proiecții, evenimente speciale, expoziții și întâlniri cu cineaști din întreaga lume.

Posterul Dracula Film Festival 2025 va fi realizat de reputatul artist spaniol FERNANDO DAGNINO (n. 1973), personalitate marcantă în spaţiul occidental al artei benzilor desenate.