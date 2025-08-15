O nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber / Festivalul este dedicat cinematografiei românești și celei maghiare

Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a ediție, informează ebihoreanul.ro

Evenimentul se va desfășura între 29 și 31 august, în curtea Muzeului Memorial Arany János, unde publicul este invitat să participe gratuit la proiecții de filme în aer liber.

Timp de trei seri, spectatorii vor putea urmări opt producții recente, inclusiv două filme pentru copii, și vor avea ocazia să discute cu invitați speciali în cadrul unor sesiuni de întrebări și răspunsuri după proiecții.

Din program nu lipsesc două titluri de referință din ultimul an: „Femei pe fugă”, comedia maghiară care a atras peste 550.000 de spectatori și a devenit cel mai de succes film maghiar din ultimii 25 de ani, și „Anul nou care nu a fost”, cel mai premiat film românesc din 2024, distins cu peste 30 de trofee internaționale, inclusiv „Cel mai bun film” în secțiunea Orizzonti a Festivalului de la Veneția.

În perioada următoare va fi publicat programul proiecțiilor, iar la Salonta vor ajunge din nou și invitați speciali.

Festivalul Filmului pe Frontieră este organizat de Primăria Municipiului Salonta, Rova Film și Asociația Film Vest, cu sprijinul UPFAR – Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România și al mai multor sponsori.

Noua ediție a festivalului lansat de premiatul regizor salontan Marian Crișan este promovată printr-un spot video inedit și amuzant, cu supereroi și răufăcători care ajung la Salonta, cu ajutorul AI. Astfel, de pildă, Batman se plimbă cu bicicleta pe străduțele din orășel, iar Spiderman își duce apă de la o fântână publică

„Poate n-o să vă vină să credeți, dar spotul video pentru FFF de anul acesta a fost realizat cu ajutorul AI, de către tânărul regizor salontan, Marian Fărcuț, căruia îi mulțumim pe această cale pentru că e alături de noi an de an”, au transmis organizatorii, conform ebihoreanul.ro