Fisură în sistem: Ambulanțele, blocate în intervenții de constatare a decesului / ”E o problemă care nu se va rezolva niciodată. A rămas în sarcina noastră, cu medicii de familie plecați în concediu, iar noi trebuie să constatăm decesele”

Suprasolicitarea sistemului de intervenții de urgență 112 este cauzată și de un factor ciudat. Medicii se plâng de faptul că din ce în ce mai multe persoane ajung să sune la 112 reclamând o urgență de sănătate, iar echipajul care ajunge la fața locului să constate faptul că, de fapt, era vorba doar de o constatare a decesului sau de un caz la un pacient terminal, relatează Ziarul de Iași.

Aceștia explică faptul că astfel de situații se întâmplă în special de sărbători sau în zilele libere, atunci când medicii de familie, care pot face constatarea decesului la domiciliu, nu lucrează.

„Au fost situații în care am fost anunțați de urgență că o persoană se îneacă, iar echipajul a ajuns în cinci minute. Odată ajunși la fața locului, au remarcat că era vorba doar de o constatare a decesului, persoana fiind în fază terminală de cancer, caz în care salvarea nu ar fi putut interveni oricum”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Medicul explică faptul că, în astfel de situații, constatarea decesului poate fi făcută de medicul de familie în timpul săptămânii și de medicii Serviciului de Ambulanță în weekend. Totuși, este important ca solicitarea să fie făcută corect, specificând că este vorba despre o constatare a decesului, nu despre o urgență. Astfel, la fața locului va fi trimisă o mașină și un echipaj special destinat acestui tip de intervenție.

„A trebuit să ne deplasăm în tot județul pentru aceste constatări – este o problemă care nu se va rezolva niciodată. A rămas în sarcina noastră, cu medicii de familie plecați în concediu, iar noi a trebuit să constatăm decesele. Am trimis doar medicul de pe consultație, nu cel de la urgențe, care nu poate să meargă la așa ceva. Astfel că a fost o singură persoană care pe o tură de 12 ore a avut și zece solicitări, iar distanțele din județ sunt foarte mari. De când sunt director medical am încercat să găsim o soluție pentru problema asta și nu am identificat – suntem punctul terminus al asistenței medicale și trebuie să preluăm noi”, a precizat Angelica Hristea, pe 7 ianuarie, pentru „Ziarul de Iași”

Practic, un medic a fost blocat doar pentru aceste consultații în această perioadă, când putea să meargă și pe intervenții.