Fake news la Vidraru: Francezii, aurul și satul „dispărut” care nu a existat niciodată / Lucrările de acum țin strict de siguranță și modernizare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Barajul Vidraru a intrat, pentru prima dată după 50 de ani, într-un amplu proces de golire și modernizare, necesar pentru evaluarea stării sale de funcționare. Autoritățile explică faptul că aceste lucrări sunt normale și absolut necesare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cu toate acestea, pe rețelele sociale circulă un nou val de fake news menit să inducă panică și neîncredere. Una dintre cele mai virale afirmații false este că „francezii seacă Vidraru pentru a pune mâna pe aurul de pe fundul lacului”. Evident, o invenție, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Un alt clip, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, pretinde că barajul ar fi fost demolat și că apele au început să provoace ravagii. Scopul: să alimenteze frica oamenilor.

Tot online, a prins contur și povestea unui sat sacrificat acum 60 de ani, care ar fi ieșit acum la suprafață odată cu scăderea apei. În realitate, acel sat nu a existat niciodată.

Zidurile vizibile sunt doar rămășițele unor locuințe tehnice folosite de muncitorii implicați în construcția barajului.

Barajul Vidraru nu ascunde comori secrete și nu a fost demolat.

Lucrările de acum țin strict de siguranță și modernizare. În fața avalanșei de zvonuri, specialiștii recomandă oamenilor să se informeze din surse oficiale și să verifice autenticitatea informațiilor înainte de a le distribui.