F1 – Dublă McLaren în ultimele antrenamente din Olanda – Surpriza Carlos Sainz
Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în ultimele antrenamente libere (cele cu numărul trei) contând pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1. Pilotul britanic a fost urmat de coechipierul Oscar Piastri (McLaren), în timp ce Carlos Sainz (Williams) a furnizat surpriza sesiunii: a fost al patrulea.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Norris dominates FP3 ahead of Piastri #F1 #DutchGP | Full Report ⤵️https://t.co/zr7H02J8IQ
— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Norris a oprit cronometrul la 1:08.972, iar coechipierul Piastri a fost cu 0.242 secunde mai lent.
Al treilea s-a clasat George Russell (Mercedes), în timp ce Carlos Sainz Jr. a fost al patrulea.
Max Verstappen (RedBull – campionul mondial en-titre) a fost al cincilea, Charles Leclerc (Ferrari) al șaselea, Alexander Albon (Williams) al șaptelea, Lance Stroll (Aston Martin) al optulea, Isack Hadjar (Racing Bulls) al nouălea, iar Fernando Alonso (Aston Martin) al zecelea.
Lewis Hamilton a avut o întârziere de 1,401 secunde față de primul clasat și a fost doar al 14-lea.
MP al Olandei de F1, rezultate antrenamente libere 3
FP3 CLASSIFICATION: Norris out on his own 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Y7DDfqsCz0
— Formula 1 (@F1) August 30, 2025
Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025
Vineri, 29 august
- Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
- Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid
Sâmbătă, 30 august
- Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid
- Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct
Duminică, 31 august
- Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct
Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei
- Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
- Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
- Locul 1: Lando Norris (McLaren)
- Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
- Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)
Zandvoort Circuit
- Primul Grand Prix găzduit: 1952
- Lungime circuit: 4,259 km
- Număr de tururi: 72
- Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
- Distanță totală GP: 306,587 de km
- Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)
Clasamentul piloților
- Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
- Lando Norris (Marea Britanie) 275
- Max Verstappen (Olanda) 187
- George Russell (Marea Britanie) 172
- Charles Leclerc (Monaco) 151
- Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
- Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
- Alexander Albon (Thailanda) 54
- Nico Hulkenberg (Germania) 37
- Esteban Ocon (Franța) 27
- Fernando Alonso (Spania) 26
- Lance Stroll (Canada) 26
- Isack Hadjar (Franța) 22
- Pierre Gasly (Franța) 20
- Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
- Carlos Sainz (Spania) 16
- Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
- Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
- Oliver Bearman (Haas) 8
- Franco Colapinto (Argentina) 0
- Jack Doohan (Australia) 0
Clasamentul constructorilor
- McLaren-Mercedes 559 puncte
- Ferrari 260
- Mercedes 236
- Red Bull 194
- Williams-Mercedes 70
- Aston Martin 52
- Kick Sauber 51
- Racing Bulls 45
- Haas 35
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – 31 august
- Italia (Monza) – 7 septembrie
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.