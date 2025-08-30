F1 – Dublă McLaren în ultimele antrenamente din Olanda – Surpriza Carlos Sainz

Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în ultimele antrenamente libere (cele cu numărul trei) contând pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1. Pilotul britanic a fost urmat de coechipierul Oscar Piastri (McLaren), în timp ce Carlos Sainz (Williams) a furnizat surpriza sesiunii: a fost al patrulea.

Norris a oprit cronometrul la 1:08.972, iar coechipierul Piastri a fost cu 0.242 secunde mai lent.

Al treilea s-a clasat George Russell (Mercedes), în timp ce Carlos Sainz Jr. a fost al patrulea.

Max Verstappen (RedBull – campionul mondial en-titre) a fost al cincilea, Charles Leclerc (Ferrari) al șaselea, Alexander Albon (Williams) al șaptelea, Lance Stroll (Aston Martin) al optulea, Isack Hadjar (Racing Bulls) al nouălea, iar Fernando Alonso (Aston Martin) al zecelea.

Lewis Hamilton a avut o întârziere de 1,401 secunde față de primul clasat și a fost doar al 14-lea.

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid

Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid

Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)

Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)

Locul 1: Lando Norris (McLaren)

Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)

Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

Primul Grand Prix găzduit: 1952

Lungime circuit: 4,259 km

Număr de tururi: 72

Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021

Distanță totală GP: 306,587 de km

Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte Lando Norris (Marea Britanie) 275 Max Verstappen (Olanda) 187 George Russell (Marea Britanie) 172 Charles Leclerc (Monaco) 151 Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109 Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64 Alexander Albon (Thailanda) 54 Nico Hulkenberg (Germania) 37 Esteban Ocon (Franța) 27 Fernando Alonso (Spania) 26 Lance Stroll (Canada) 26 Isack Hadjar (Franța) 22 Pierre Gasly (Franța) 20 Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20 Carlos Sainz (Spania) 16 Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14 Yuki Tsuonoda (Japonia) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Franco Colapinto (Argentina) 0 Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

McLaren-Mercedes 559 puncte Ferrari 260 Mercedes 236 Red Bull 194 Williams-Mercedes 70 Aston Martin 52 Kick Sauber 51 Racing Bulls 45 Haas 35 Alpine 20

