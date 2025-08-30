G4Media.ro
MCL39, monopostul de Formula 1 al celor de la McLaren, surprins pe circuit.
Monopostul de Formula 1 al celor de la McLaren / Sursa foto: captură YouTube

F1 – Dublă McLaren în ultimele antrenamente din Olanda – Surpriza Carlos Sainz

Sportz30 Aug • 254 vizualizări 0 comentarii

Lando Norris a stabilit cel mai bun timp în ultimele antrenamente libere (cele cu numărul trei) contând pentru Marele Premiu al Olandei de Formula 1. Pilotul britanic a fost urmat de coechipierul Oscar Piastri (McLaren), în timp ce Carlos Sainz (Williams) a furnizat surpriza sesiunii: a fost al patrulea.

Norris a oprit cronometrul la 1:08.972, iar coechipierul Piastri a fost cu 0.242 secunde mai lent.

Al treilea s-a clasat George Russell (Mercedes), în timp ce Carlos Sainz Jr. a fost al patrulea.

Max Verstappen (RedBull – campionul mondial en-titre) a fost al cincilea, Charles Leclerc (Ferrari) al șaselea, Alexander Albon (Williams) al șaptelea, Lance Stroll (Aston Martin) al optulea, Isack Hadjar (Racing Bulls) al nouălea, iar Fernando Alonso (Aston Martin) al zecelea.

Lewis Hamilton a avut o întârziere de 1,401 secunde față de primul clasat și a fost doar al 14-lea.

MP al Olandei de F1, rezultate antrenamente libere 3

Programul Marelui Premiu din Olanda, ediția din 2025

Vineri, 29 august

  • Antrenamente 1 / Norris – cel mai rapid
  • Antrenamente 2 / Norris – cel mai rapid

Sâmbătă, 30 august

  • Antrenamente 3 / Norris – cel mai rapid
  • Calificări / 16:00 – 17:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 31 august

  • Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Ce a fost în 2024 în Marele Premiu al Olandei

  • Pole position: Lando Norris (McLaren / 1:09.673)
  • Cel mai rapid tur: Lando Norris (McLaren / 1:13. 817 în turul 72)
  • Locul 1: Lando Norris (McLaren)
  • Locul 2: Max Verstappen (RedBull Racing)
  • Locul 3: Charles Leclerc (Ferrari)

Zandvoort Circuit

  • Primul Grand Prix găzduit: 1952
  • Lungime circuit: 4,259 km
  • Număr de tururi: 72
  • Cel mai rapid tur: 1:11.097 Lewis Hamilton, Mercedes, în 2021
  • Distanță totală GP: 306,587 de km
  • Circuitul are două zone DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în F1)

Clasamentul piloților

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2. Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

