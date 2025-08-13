G4Media.ro
Explozie la o fabrică de explozibili din Brazilia / Nouă persoane date…

Sao Paolo, Brazilia
Explozie la o fabrică de explozibili din Brazilia / Nouă persoane date dispărute

13 Aug

O explozie accidentală puternică s-a produs marţi la o fabrică de explozibili în sudul Braziliei, nouă persoane fiind date dispărute, au anunţat autorităţile locale, relatează AFP.

Şase bărbaţi şi trei femei sunt daţi dispăruţi în acest accident care a avut loc în jurul orei locale 06:00 în zona metropolitană Curitiba, capitala statului Paraná, potrivit purtătoarei de cuvânt a departamentului de pompieri, Luisana Guimaraes.

Forţele de securitate, ajutate de câini, participă la căutarea victimelor. Mai multe persoane au fost, de asemenea, rănite şi au fost transportate la spitalele din apropiere.

„Zona exploziei a fost distrusă. Pe o rază de aproximativ 1,5 kilometri casele au fost afectate, cu geamuri sparte, structuri avariate şi o undă de şoc uriaşă”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Cauzele accidentului sunt în curs de investigare, a declarat conducerea societăţii Enaex Brasil, proprietarul fabricii, într-o conferinţă de presă.

