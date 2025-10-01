BREAKING Cel puţin un rănit grav într-o explozie, la Munchen / Sărbătoarea berii Oktoberfest a fost închisă

Cel puţin o persoană a fost grav rănită într-o explozie în urma unui incendiu într-un imobil, la Munchen, iar autorităţile au decis să închidă sărbătoarea berii Oktoberfest, relatează agenția de știri AFP.

Un incendiu într-o casă din nordul Münchenului a declanșat un răspuns amplu, poliția îndemnând locuitorii să evite zona. O persoană a fost găsită moartă, poliția investigând legăturile cu locul de desfășurare a Oktoberfest-ului din oraș, scrie dw.com.

Poliția a declarat că este în curs o anchetă mai amplă care ar putea întârzia deschiderea de dimineață a festivalului berii Oktoberfest din München.

Ce se știe despre operațiunea poliției din München

Poliția a declarat că au fost detectate și capcane explozive în clădirea afectată. „Forțele speciale au fost chemate pentru dezamorsare. Suntem la fața locului cu personal de intervenție în caz de urgență”, a declarat poliția într-un comunicat pe X.

„Conform informațiilor, clădirea rezidențială a fost incendiată în mod deliberat în contextul unei dispute familiale”, a declarat poliția. „Persoana rănită găsită a decedat ulterior. O altă persoană este dispărută, pentru care nu există niciun pericol.”

Ziarul german Bild a relatat că anchetatorii au descoperit o persoană decedată și o alta rănită în interiorul casei. Ziarul a citat, de asemenea, relatări anterioare despre focuri de armă, dar poliția nu a confirmat inițial acest detaliu.

Bild a declarat că un bărbat a fost găsit mort după ce ar fi dat foc casei părinților săi și a umplut-o cu explozibili. Se crede că apoi s-a sinucis, a precizat ziarul.

Oficialii au confirmat ulterior că cel puțin o persoană a fost găsită moartă. Cel puțin o altă persoană a fost descoperită cu răni prin împușcare.

Poliția din München le-a cerut șoferilor să evite zona în timp ce operațiunile continuă.

De ce este amânată deschiderea Oktoberfest?

Poliția a anunțat recent că este în curs o anchetă care implică posibile legături cu alte părți ale orașului, inclusiv cu terenul festivalului Theresienwiese.

„În prezent, investigăm toate pistele. Se examinează posibilele legături cu alte locații din München, inclusiv cu Theresienwiese. Din acest motiv, deschiderea terenului festivalului este amânată.”

Purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Schelshorn, a declarat anterior că „nu există niciun pericol actual pentru public” și „nicio legătură cu Oktoberfest”, referindu-se la festivalul anual al berii, celebru în întreaga lume, care are loc în prezent în oraș.