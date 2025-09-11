Emmanuel Macron anunţă trimiterea a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Franţa va trimite trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez”, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia, am decis să trimitem trei avioane de luptă Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al Europei, alături de aliații noștri din NATO”, a declarat Macron pe X. „Nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai intense ale Rusiei.”

„Am luat acest angajament ieri față de prim-ministrul polonez”, a declarat şeful statului francez.

„Am discutat această chestiune și cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul Regatului Unit, care este, de asemenea, implicat în protecția flancului estic.”, a adăugat el.

„Securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută.”, a punctat Macron în mesajul său.