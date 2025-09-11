Emmanuel Macron anunţă trimiterea a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez
Franţa va trimite trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez”, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia, transmite News.ro.
„În urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia, am decis să trimitem trei avioane de luptă Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al Europei, alături de aliații noștri din NATO”, a declarat Macron pe X. „Nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai intense ale Rusiei.”
„Am luat acest angajament ieri față de prim-ministrul polonez”, a declarat şeful statului francez.
„Am discutat această chestiune și cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul Regatului Unit, care este, de asemenea, implicat în protecția flancului estic.”, a adăugat el.
„Securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută.”, a punctat Macron în mesajul său.
