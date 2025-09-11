G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Emmanuel Macron anunţă trimiterea a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian…

avion rafale
Foto: Dassault Aviation

Emmanuel Macron anunţă trimiterea a trei avioane Rafale pentru protejarea spaţiului aerian polonez

Articole11 Sep • 164 vizualizări 0 comentarii

Franţa va trimite trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spaţiului aerian polonez”, a anunţat pe X, joi seara, preşedintele francez Emmanuel Macron, după incursiunea dronelor ruse în Polonia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia, am decis să trimitem trei avioane de luptă Rafale pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al Europei, alături de aliații noștri din NATO”, a declarat Macron pe X. „Nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai intense ale Rusiei.”

Am luat acest angajament ieri față de prim-ministrul polonez”, a declarat şeful statului francez.

„Am discutat această chestiune și cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul Regatului Unit, care este, de asemenea, implicat în protecția flancului estic.”, a adăugat el.

„Securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută.”, a punctat Macron în mesajul său.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez

Articole11 Sep • 157 vizualizări
0 comentarii

Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti / Balticii îndeamnă SUA să renunţe la planul de tăiere a ajutorului pentru apărare pe flancul estic

Articole11 Sep • 327 vizualizări
3 comentarii

Polonia introduce restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei sale estice cu Belarus şi Ucraina, la o zi după ce mai multe drone au intrat în spațiul său aerian

Articole11 Sep • 602 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.